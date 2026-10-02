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Scritto da Nate KostarAutoreRecensito da Sam BourgiAutore

Gli utenti europei di criptovalute hanno «più fiducia» nelle aziende regolamentate ai sensi del MiCA: il co-CEO di Bitpanda

Ultime notiziePubblicato2 ott 2026

Intervenendo a Chain Reaction di Cointelegraph, Christian Trummer ha affermato che il MiCA ha aumentato la fiducia nelle piattaforme regolamentate e ha chiesto controlli più rigorosi nei confronti delle aziende non conformi.

Secondo Christian Trummer, co-CEO dell’exchange di criptovalute Bitpanda, con sede in Austria, gli utenti europei di criptovalute ripongono più fiducia nelle piattaforme regolamentate dopo l’attuazione del regolamento dell’Unione europea sui mercati delle cripto-attività (MiCA).

Parlando a Chain Reaction di Cointelegraph, Trummer ha affermato che la maggior parte degli utenti ha «più fiducia» negli operatori di mercato regolamentati e si fida di tali piattaforme dopo l’introduzione del MiCA.  

Ha contrapposto questa situazione a quella che ha descritto come una bolla di «Crypto Twitter» incentrata sull’autocustodia, affermando che la maggior parte degli utenti preferisce i fornitori regolamentati anziché gestire autonomamente le proprie chiavi private.  

Fonte: Cointelegraph

Ha inoltre chiesto un’applicazione più rigorosa del MiCA, affermando che alcune aziende continuano a servire clienti europei senza conformarsi al regolamento, mettendo le imprese regolamentate in una posizione di svantaggio competitivo:

Il problema è certamente che le autorità di regolamentazione non lo fanno rispettare rigorosamente, perché sul mercato ci sono ancora altri operatori che offrono il servizio ai clienti europei e non sono conformi alla licenza MiCA.

Il periodo transitorio previsto dal MiCA per i fornitori di servizi crypto già esistenti è terminato entro e non oltre il 1° luglio, mentre l’ESMA ha incaricato le autorità nazionali di intervenire contro le aziende non autorizzate che continuavano a fornire servizi crypto dopo la scadenza del periodo transitorio applicabile.

Da allora, l’ESMA ha chiesto poteri di vigilanza più ampi per affrontare i servizi crypto non autorizzati e le aziende di Paesi terzi che sollecitano investitori dell’UE senza autorizzazione ai sensi del MiCA.

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