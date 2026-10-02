Fonte: Cointelegraph
Ha inoltre chiesto un’applicazione più rigorosa del MiCA, affermando che alcune aziende continuano a servire clienti europei senza conformarsi al regolamento, mettendo le imprese regolamentate in una posizione di svantaggio competitivo:
Il problema è certamente che le autorità di regolamentazione non lo fanno rispettare rigorosamente, perché sul mercato ci sono ancora altri operatori che offrono il servizio ai clienti europei e non sono conformi alla licenza MiCA.
Il periodo transitorio previsto dal MiCA per i fornitori di servizi crypto già esistenti è terminato entro e non oltre il 1° luglio, mentre l’ESMA ha incaricato le autorità nazionali di intervenire contro le aziende non autorizzate che continuavano a fornire servizi crypto dopo la scadenza del periodo transitorio applicabile.
Da allora, l’ESMA ha chiesto poteri di vigilanza più ampi per affrontare i servizi crypto non autorizzati e le aziende di Paesi terzi che sollecitano investitori dell’UE senza autorizzazione ai sensi del MiCA.
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