Chen ha dichiarato che il programma si applica a tutti gli utenti, senza accesso prioritario per istituzioni, clienti VIP o dipendenti di Bitget.
La CEO di Bitget, Gracy Chen, ha chiesto a THORChain, un protocollo decentralizzato per lo scambio di asset tra blockchain, di rifiutare i servizi agli indirizzi collegati all’attacco.
Lookonchain ha riferito lunedì che l’attaccante stava scambiando Ether con Bitcoin tramite THORChain, mentre i dati di Arkham mostravano che gli ETH collegati all’attaccante confluivano nei vault di THORChain.
THORChain ha dichiarato lunedì che il blocco della sua rete è un meccanismo di sicurezza d’emergenza che interessa ampiamente il protocollo e «non costituisce un congelamento selettivo di fondi specifici o di una singola transazione».
L’autore di articoli sulle criptovalute Anndy Lian ha dichiarato che THORChain può interrompere il trading, bloccare le transazioni in uscita o mettere in pausa una chain collegata, ma tali misure hanno un impatto generalizzato sugli utenti. Il protocollo non dispone di una blacklist degli indirizzi integrata, ha affermato, limitando così la sua capacità di bloccare indirizzi specifici.
Rivista: THORChain sotto accusa per Bitget, ETH si evolve oltre la blockchain: Hodler’s Digest