L’exchange di criptovalute Bitget sta riprendendo i prelievi dopo una violazione della sicurezza che ha interessato asset per quasi 388 milioni di dollari, mentre l’aggressore continua a trasferire le criptovalute rubate tramite THORChain.

Bitget ha dichiarato di aver ripreso lunedì i prelievi di Bitcoin (BTC) dopo averli sospesi in seguito all’ incidente di sicurezza della scorsa settimana; nei prossimi giorni seguiranno ulteriori asset e reti.

La violazione del 24 settembre ha compromesso parte dell’infrastruttura dei wallet hot e warm di Bitget, mentre i suoi wallet cold sono rimasti sicuri, secondo l’exchange.

Bitget ha poi rivisto l’importo rubato da 351,6 milioni a 387,5 milioni di dollari dopo aver contabilizzato ulteriori trasferimenti su Zcash e Tron.

I prelievi di Ether e USDT seguiranno con il progredire dei controlli di sicurezza

I prelievi di BTC sulla rete Bitcoin e sulla BNB Smart Chain sono ripresi per primi: lo ha dichiarato lunedì la CEO di Bitget, Gracy Chen, durante una sessione di domande e risposte aperta a tutti.

«Abbiamo ripristinato per primo BTC perché la procedura di prelievo è la prima a essere completata», ha dichiarato Chen, aggiungendo che Ether (ETH) e USDt (USDT) di Tether seguiranno con il progredire dei controlli di sicurezza.

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Secondo il calendario annunciato da Bitget, i prelievi di ETH dovrebbero riprendere martedì su Ethereum, BNB Smart Chain, Arbitrum, Base e Optimism, seguiti mercoledì da quelli di USDT su Ethereum, BNB Smart Chain, Solana e Tron. I prelievi degli altri asset e i servizi peer-to-peer dovrebbero riprendere venerdì.

Source: Bitget

Chen ha dichiarato che il programma si applica a tutti gli utenti, senza accesso prioritario per istituzioni, clienti VIP o dipendenti di Bitget.

THORChain afferma che il blocco della rete non può congelare selettivamente i fondi

La CEO di Bitget, Gracy Chen, ha chiesto a THORChain, un protocollo decentralizzato per lo scambio di asset tra blockchain, di rifiutare i servizi agli indirizzi collegati all’attacco.

Lookonchain ha riferito lunedì che l’attaccante stava scambiando Ether con Bitcoin tramite THORChain, mentre i dati di Arkham mostravano che gli ETH collegati all’attaccante confluivano nei vault di THORChain.

THORChain ha dichiarato lunedì che il blocco della sua rete è un meccanismo di sicurezza d’emergenza che interessa ampiamente il protocollo e «non costituisce un congelamento selettivo di fondi specifici o di una singola transazione».

Source: Arkham

L’autore di articoli sulle criptovalute Anndy Lian ha dichiarato che THORChain può interrompere il trading, bloccare le transazioni in uscita o mettere in pausa una chain collegata, ma tali misure hanno un impatto generalizzato sugli utenti. Il protocollo non dispone di una blacklist degli indirizzi integrata, ha affermato, limitando così la sua capacità di bloccare indirizzi specifici.

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