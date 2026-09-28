Bitcoin si è unito ai futures azionari statunitensi nel calo di lunedì, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non si è impegnato a fermare permanentemente gli attacchi contro l’Iran.

Bitcoin (BTC) è sceso ai minimi settimanali lunedì, mentre lo slancio rialzista ha lasciato il posto alla caccia alla liquidità nei book degli exchange.





Punti chiave:





Bitcoin ha invertito la rotta al ribasso dopo che nei book degli exchange sono stati aggiunti oltre 30 milioni di dollari di liquidità in vendita intorno agli 85.700 dollari.

Le criptovalute e i futures sul mercato azionario statunitense sono scesi dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è rifiutato di escludere ulteriori attacchi contro l’Iran.

L’analisi del commentatore di mercato Aksel Kibar ha avvertito che Bitcoin rischiava di tornare nella fascia sotto gli 80.000 dollari.





La manipolazione della liquidità arresta il rialzo del prezzo di BTC





I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD è sceso sotto gli 82.700 dollari per la prima volta dal 21 settembre.





Grafico a quattro ore di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Dopo aver registrato la chiusura settimanale più alta dalla fine di gennaio, intorno agli 84.450 dollari, la coppia non è riuscita a ritestare i suoi massimi di otto mesi sopra gli 87.000 dollari raggiunti la scorsa settimana. Al contrario, è comparsa un’ampia area di liquidità in vendita, con oltre 30 milioni di dollari concentrati intorno agli 85.700 dollari. Una liquidità improvvisa e vistosa a un determinato livello di prezzo spesso segnala un tentativo calcolato da parte dei grandi trader di influenzare la direzione del prezzo.





Mappa delle liquidazioni di BTC. Fonte: CoinGlass





I dati di CoinGlass hanno mostrato che il calo ha liquidato le posizioni long vicine, per un totale di circa 70 milioni di dollari nelle 24 ore precedenti al momento della stesura.





Storico delle liquidazioni nel mercato delle criptovalute (screenshot). Fonte: CoinGlass







La debolezza di Bitcoin ha accompagnato il calo dei futures sulle azioni statunitensi dopo che il presidente Donald Trump si è rifiutato di escludere ulteriori attacchi militari contro l’Iran.





«Non voglio dirlo. Non voglio dirlo. Voglio dire, è possibile, ma semplicemente non voglio dirlo», ha dichiarato domenica alla Presidents Cup del PGA Tour, citato da Fox News.

Al momento della stesura, i futures sul Nasdaq erano in calo dello 0,9% nella giornata, mentre il greggio WTI aveva superato i 95 dollari al barile per la prima volta dal 24 settembre.





Grafico a un’ora dei CFD sul petrolio greggio WTI. Fonte: Cointelegraph/TradingView





La prossima sfida per i rialzisti di Bitcoin è l’apertura annuale





Il livello di 85.700 dollari ha bloccato un nuovo tentativo di raggiungere il livello dell’apertura annuale del 2026, a 88.700 dollari, dove il prezzo si è fermato la scorsa settimana.





Correlato: Ecco cosa è successo oggi nel mondo delle criptovalute





Prima della chiusura settimanale, il trader Aksel Kibar ha avvertito che l’andamento di Bitcoin non somigliava a un «breakout deciso», neppure prima della discesa sotto gli 83.000 dollari.





«Un’azione dei prezzi esitante qui può portare il prezzo a rientrare nell’intervallo», ha scritto in un post su X, riferendosi all’area compresa tra 60.000 e 80.000 dollari, dove BTC/USD è stato scambiato per gran parte del 2026.





Grafico settimanale BTC/USD. Fonte: Aksel Kibar su X.com



