Bitcoin è sceso sotto gli 83.000 dollari all’inizio della settimana, tra gli sviluppi della guerra tra Stati Uniti e Iran, ma resta in rialzo di oltre il 40% nel Q3, in vista degli importanti dati sull’inflazione e sull’occupazione.

Bitcoin (BTC) si mantiene al di sotto del livello di apertura del 2026, a pochi giorni dalla chiusura della candela del Q3, mentre una nuova resistenza limita il rialzo del prezzo di BTC.





Punti chiave:





Bitcoin registra la chiusura settimanale più alta dalla fine di gennaio, a 84.450 dollari, ma scende ai minimi di una settimana, a 82.557 dollari, dopo gli spostamenti di liquidità nei book degli ordini degli exchange.

I mercati stimano al 70% la probabilità di un rialzo dei tassi d’interesse della Fed di 0,25% a ottobre, prima dei dati PCE sull’inflazione di agosto e dei payroll non agricoli di settembre, attesi questa settimana.

Secondo un’analisi di Rekt Capital, Bitcoin deve difendere gli 82.500 dollari per ripetere il modello di ripresa del mercato ribassista del 2022.





Il rialzo del prezzo di BTC rallenta, con guadagni nel Q3 superiori al 40%





Bitcoin ha subito una pressione al ribasso dopo la chiusura settimanale di domenica, quando la criptovaluta si è unita ai future sul mercato azionario statunitense in calo a causa della possibilità di nuovi attacchi statunitensi contro l’Iran.





BTC/USD è sceso sotto gli 83.000 dollari, raggiungendo i minimi di una settimana, secondo i dati di TradingView. A 84.450 dollari, la chiusura settimanale restava comunque la più alta della coppia dalla fine di gennaio.





Grafico settimanale BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Su intervalli temporali brevi, le fasce di liquidità aggiunte e poi rimosse dai book degli ordini degli exchange costituiscono una barriera artificiale a un ulteriore rialzo del prezzo di BTC. Lunedì, secondo i dati di CoinGlass, è comparsa una liquidità in vendita pari a 30 milioni di dollari, concentrata intorno agli 85.700 dollari; di conseguenza, il prezzo spot ha immediatamente accelerato la sua discesa.





Heatmap delle liquidazioni di BTC. Fonte: CoinGlass





La prossima settimana vedrà altre due chiusure chiave delle candele. Mercoledì segnerà sia la chiusura mensile di settembre sia quella trimestrale del terzo trimestre. Entrambe dovrebbero verificarsi intorno a livelli significativi del prezzo di BTC.





Al di sopra dell’attuale prezzo spot si trovano l’apertura annuale del 2026 a 88.700 dollari e la base di costo degli investitori negli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin statunitensi, intorno agli 86.000 dollari. Al di sotto si trovano la base di costo delle tesorerie aziendali in Bitcoin, pari a 80.500 dollari, e la True Market Mean, la base di costo aggregata degli investitori attivi, vicina ai 76.700 dollari.





Gli acquirenti più recenti di Bitcoin, che hanno acquistato BTC tra una e quattro settimane fa e che tradizionalmente reagiscono maggiormente alla volatilità improvvisa dei prezzi, rimangono complessivamente in profitto, con una base di costo di 78.300 dollari, secondo i dati della piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant.





Base di costo degli investitori in Bitcoin per età (screenshot). Fonte: CryptoQuant





BTC/USD resta in rialzo di poco più del 40% in questo trimestre, segnando la sua migliore performance nel terzo trimestre dal 2017. Il dato è significativamente superiore alla performance media della coppia nel terzo trimestre, che dal 2013 è stata appena dell’8,6%. Al contrario, i rendimenti del quarto trimestre hanno avuto una media del 77% nello stesso periodo, mostra CoinGlass.





Rendimenti trimestrali di BTC/USD (screenshot). Fonte: CoinGlass



Le scommesse su tassi più restrittivi persistono in vista dei dati PCE e sull’occupazione negli Stati Uniti





Nei prossimi giorni è prevista la pubblicazione di importanti dati sull’inflazione statunitense, mentre i mercati rafforzano le aspettative di una politica più restrittiva da parte della Federal Reserve.





Mercoledì, l’indice delle spese per consumi personali (PCE) relativo ad agosto dovrebbe attestarsi al 3,6% su base annua e allo 0,3% su base mensile. Il PCE è noto per essere l’indicatore dell’inflazione “preferito” dalla Fed, come ha confermato il presidente Kevin Warsh durante il suo discorso programmatico al simposio economico di Jackson Hole il mese scorso.





Dopo che la Fed ha aumentato i tassi d’interesse dello 0,25% nella riunione di settembre, i mercati avevano già scontato ulteriori rialzi fino alla fine dell’anno. Gli ultimi dati del FedWatch Tool del CME Group mostrano che la maggioranza delle probabilità favorisce un nuovo rialzo dello 0,25% nella riunione di ottobre della Fed, seguito da una pausa a gennaio prima della ripresa dei rialzi a marzo.





Le probabilità di un rialzo dello 0,25% a ottobre sono aumentate dal 57,7% di una settimana fa al 70,3% di lunedì.





Confronto delle probabilità del tasso obiettivo della Fed per la riunione di ottobre del FOMC (screenshot). Fonte: CME Group





Le aspettative del mercato restano altamente sensibili agli sviluppi relativi alla guerra tra Stati Uniti e Iran e alla conseguente volatilità dei prezzi del petrolio. Nel fine settimana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha respinto l’ultima proposta di cessate il fuoco dell’Iran, rifiutandosi al contempo di escludere ulteriori azioni militari. Di conseguenza, il greggio WTI è tornato a 95 dollari al barile, guadagnando il 3% lunedì.





Parlando con Reuters, Hamad Hussain, economista senior per il clima e le materie prime presso Capital Economics, ha avvertito che i problemi dell’approvvigionamento di petrolio continuavano a dettare il movimento del mercato, nonostante i modesti miglioramenti nei volumi di transito attraverso lo Stretto di Hormuz, un importante snodo petrolifero globale.





«Sebbene i maggiori flussi attraverso lo Stretto di Hormuz stiano allentando parte della pressione al rialzo sui prezzi, il quadro generale è che il mercato petrolifero resta in deficit», ha dichiarato.





Grafico a un'ora dei CFD sul petrolio greggio WTI. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Venerdì, i dati sui nuovi occupati non agricoli negli Stati Uniti per settembre offriranno un'ulteriore opportunità di volatilità per gli asset rischiosi. Come riportato da Cointelegraph, i dati di agosto sono risultati molto superiori alle aspettative, con 162.000 nuovi posti di lavoro, rafforzando le scommesse su una Fed più aggressiva, poiché sembrava che il mercato del lavoro stesse resistendo all'accelerazione dell'inflazione meglio del previsto. Le stime indicano che l'economia statunitense abbia creato 83.000 posti di lavoro il mese scorso.





La ripresa di Bitcoin dipende dal supporto a 82.500 dollari, secondo un'analisi





Bitcoin deve ora affrontare la sfida di mantenere 82.500 dollari come supporto, secondo un'analisi dei prezzi che confronta il suo ultimo breakout con la ripresa dal mercato ribassista del 2022.





Correlato: Gli ETF su Bitcoin attirano 2,4 miliardi di dollari nella settimana di afflussi più consistente dall'ottobre 2025





Il trader e analista Rekt Capital continua a monitorare un pattern testa e spalle inverso sul grafico settimanale — una classica struttura di inversione rialzista — alla ricerca di segnali che il mercato ribassista del 2026 sia terminato. Mentre tale struttura si sviluppava, era in corso anche un'accumulazione a lungo termine.





Nel 2023, BTC/USD ha completato il pattern testa e spalle inverso, entrando in un intervallo laterale immediatamente al di sopra di esso, durato per gran parte del 2023. In questo caso, l'accumulazione intorno ai 30.000 dollari ha fornito il carburante per la fase successiva del mercato rialzista.





«In questo ciclo, il livello di circa 82.500 dollari è analogo al vertice assoluto del Pattern di Accumulazione del 2022», Rekt Capital ha spiegato.





Affinché la storia si ripeta, il prezzo dovrebbe mantenere il livello di 82.500 dollari per confermare la sua ultima inversione testa e spalle inversa, procedendo poi a costruire quello che Rekt Capital definisce un «intervallo di riaccumulazione» al di sopra.





«Se però non riuscisse a trasformare 82.500 dollari in supporto, c'è la possibilità che Bitcoin torni nell'intervallo tra 60.000 e 80.000 dollari e ritracci al suo interno», ha aggiunto.





Grafico settimanale BTC/USD. Fonte: Rekt Capital su X.com





In precedenza, Cointelegraph aveva riferito di vari indicatori on-chain che imitavano il comportamento che aveva accompagnato la fine del mercato ribassista del 2022.



