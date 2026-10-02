L’emittente di stablecoin Circle ha esortato la Commissione europea a rivedere i requisiti sulle riserve nella sua risposta a una consultazione sulla revisione del regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA).

Nel riepilogo della sua risposta pubblicato giovedì, l’emittente di USDC ed EURC ha affermato che i requisiti obbligatori sui depositi bancari espongono gli emittenti di stablecoin ai rischi di credito e di controparte del settore bancario.

Circle ha affrontato direttamente questi rischi nel marzo 2023, quando USDC ha temporaneamente perso il suo ancoraggio al dollaro dopo che la società aveva reso noto che 3,3 miliardi di dollari delle sue riserve erano detenuti presso la Silicon Valley Bank. I fondi sono stati successivamente resi disponibili dopo che le autorità statunitensi hanno protetto i depositanti della banca.

La consultazione, chiusa mercoledì, chiedeva commenti sul funzionamento del MiCA e sulla sua adeguatezza rispetto agli obiettivi, mentre i mercati crypto continuano a svilupparsi. Le risposte contribuiranno alla valutazione della Commissione sul regolamento e sulle attività che attualmente esulano dal suo ambito.

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Circle allineata con la banca centrale sui requisiti per le riserve

Il MiCA attualmente impone agli emittenti di token di moneta elettronica di detenere almeno il 30% delle riserve in depositi presso banche commerciali, con un minimo più elevato, pari al 60%, per gli emittenti significativi, secondo Circle.

Circle ha sostenuto la necessità di riconsiderare i minimi obbligatori sui depositi e di sostituirli con un requisito minimo di liquidità degli attivi più flessibile, in linea con la Banca centrale europea.

La società ha inoltre chiesto di rimuovere due limiti alla concentrazione delle riserve: un tetto del 35% all’esposizione verso un singolo emittente sovrano e un limite ai depositi presso ciascuna controparte equivalente all’1,5% del totale degli attivi di quella banca.

L’emittente di stablecoin ha inoltre esortato la Commissione a preservare la “multi-emissione”, attraverso la quale un’entità autorizzata nell’Unione europea e una controparte regolamentata estera emettono congiuntamente una stablecoin. Circle ha sostenuto che limitare tale struttura spingerebbe gli utenti verso fornitori offshore al di fuori delle tutele del MiCA.

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I gruppi del settore chiedono modifiche alle regole sui mercati on-chain

Anche l’Hyperliquid Policy Center ha risposto alla consultazione, esortando la Commissione a trattare i futures perpetui crypto nell’ambito dell’attuale quadro UE per i valori mobiliari e i derivati, la seconda direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, o MiFID II.

Il gruppo ha chiesto requisiti adeguati alla struttura di mercato dei futures perpetui e il riconoscimento dei registri delle blockchain pubbliche come strumento per adempiere agli obblighi di trasparenza e conservazione dei dati.

Il Global Blockchain Business Council ha raccomandato una classificazione più chiara dei token, tutele proporzionate per le stablecoin e una minore duplicazione tra il MiCA e le norme sui servizi di pagamento.

In merito all’emissione transfrontaliera di stablecoin, il GBBC ha chiesto responsabilità chiare per il rimborso, un riequilibrio delle riserve applicabile e un quadro di vigilanza dell’UE con responsabilità definite.

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