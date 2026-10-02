L’autorità statunitense di regolamentazione dei titoli ha proposto di allentare le regole che disciplinano il modo in cui i consulenti finanziari e i fondi detengono criptovalute, superando potenzialmente un ostacolo normativo che ha frenato alcune aziende dall’offrire ai clienti investimenti in asset digitali.

La proposta, pubblicata giovedì, consentirebbe ai consulenti finanziari di detenere autonomamente gli asset in criptovalute dei clienti quando non è disponibile alcun custode di criptovalute idoneo, a determinate condizioni. Consentirebbe inoltre alle società fiduciarie statali di operare come custodi di criptovalute.

“Il mercato degli asset crypto è cresciuto, passando da una curiosità di nicchia a una classe di asset dal valore di migliaia di miliardi di dollari, alla quale gli investitori cercano attivamente di esporsi. Purtroppo, le nostre regole e normative non sono state al passo”, ha dichiarato in una nota Paul Atkins, presidente della Securities and Exchange Commission statunitense.

La proposta mira a rimuovere un ostacolo pratico agli investimenti in criptovalute: i consulenti finanziari possono avere difficoltà a trovare un custode qualificato per un determinato token, limitando gli investimenti che possono offrire ai clienti.

La Digital Chamber aveva già espresso preoccupazione per la mancanza di custodi qualificati di criptovalute. In una presentazione alla SEC del maggio 2025, la Digital Chamber ha affermato che alcuni consulenti avevano rifiutato allocazioni di token o chiesto alle società in portafoglio di conservarle finché non fosse stata disponibile la custodia.

In una dichiarazione di giovedì, la commissaria della SEC Hester Peirce ha paragonato l’incertezza a una “montagne russe” normativa, affermando che i consulenti hanno “stretto i denti e resistito aggrappandosi con tutte le forze” in attesa di regole sulla custodia concretamente applicabili.

La custodia autonoma comporterebbe garanzie

In base alla proposta della SEC, i consulenti che intendessero detenere autonomamente le criptovalute dei clienti dovrebbero dimostrare che non è disponibile alcun custode autorizzato per ciascun asset e rivalutare tale determinazione ogni trimestre. Se diventasse disponibile un custode, gli asset dovrebbero essere trasferiti non appena ragionevolmente possibile.

La custodia autonoma richiederebbe inoltre garanzie relative alle chiavi private, alla cybersicurezza e alla separazione delle disponibilità di ciascun cliente. Almeno due persone autorizzate dovrebbero approvare qualsiasi trasferimento di un asset crypto custodito autonomamente.

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Il commissario della SEC Mark Uyeda ha dichiarato che la proposta riconosceva che la custodia da parte dei consulenti crea “un intrinseco conflitto di interessi” e che gli obblighi fiduciari dei consulenti continuerebbero ad applicarsi quando detengono le criptovalute dei clienti.

La proposta consentirebbe inoltre ai fondi regolamentati di mantenere gli asset crypto in custodia autonoma presso il proprio consulente finanziario, a condizione che il consulente soddisfi i requisiti per la custodia autonoma e che il consiglio di amministrazione del fondo supervisioni l’accordo.

Opzione della società fiduciaria statale

L’utilizzo di una società fiduciaria statale — un’impresa finanziaria autorizzata da uno Stato degli USA a occuparsi di asset per conto di terzi — comporterebbe condizioni separate.

Queste includono la garanzia che la società fiduciaria statale sia autorizzata dall’autorità statale competente a fornire servizi di custodia di criptovalute, disponga di procedure ragionevoli per proteggere gli asset crypto da perdita, furto o appropriazione indebita, abbia bilanci sottoposti a revisione e relazioni sui controlli interni e garantisca che le disponibilità dei clienti siano separate dagli asset propri della società.

Il pacchetto propone inoltre modifiche ai requisiti di revisione, conservazione dei registri e informativa. La SEC accetterà commenti pubblici per 60 giorni dopo la pubblicazione della proposta nel Federal Register.

L’ultima proposta si aggiunge agli sforzi della SEC e della Commodity Futures Trading Commission per stabilire regole più chiare sulle criptovalute nell’ambito dei poteri già esistenti, dopo che il CLARITY Act non è riuscito ad avanzare al Senato il mese scorso. La CFTC ha presentato una proposta sul mercato delle criptovalute per la valutazione della Casa Bianca, mentre la SEC ha aperto una strada alla negoziazione di azioni tokenizzate.

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