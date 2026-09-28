NEAR Intents ha dichiarato di aver bloccato oltre 50 milioni di dollari in trasferimenti tentati collegati all’hack di Bitget.

Gli aggressori hanno sottratto 387,5 milioni di dollari a Bitget giovedì. Una parte significativa di questi fondi è stata trasferita attraverso diverse chain verso Ethereum, secondo Alex Shevchenko, direttore generale di NEAR Intents, un protocollo che consente agli utenti di scambiare asset crypto tra blockchain.

Shevchenko ha affermato che il sistema SHIELD ha rilevato e bloccato oltre 50 milioni di dollari in trasferimenti tentati, che successivamente sono passati ad altri provider. Durante l’esecuzione è riuscito a congelare 503.000 dollari di fondi, mentre circa 166.000 dollari di fondi sospettati di essere stati rubati sono transitati.

Il post è arrivato mentre THORChain era oggetto di richieste di bloccare gli indirizzi collegati all’attacco, sottolineando la tensione che i protocolli crypto permissionless devono affrontare: offrire accesso aperto cercando al contempo di limitare le attività illecite.

Shevchenko ha sostenuto che i sistemi permissionless non debbano necessariamente essere neutrali. «Le persone che costruiscono questi sistemi fanno scelte su ciò che quei protocolli consentono. Rifiutarsi di contribuire a riciclare asset rubati è una di queste», ha dichiarato Shevchenko.

«I diritti di proprietà sono fondamentali per il funzionamento dei mercati. Un sistema finanziario in cui rubare un asset conferisce il diritto illimitato di monetizzarlo non è un sistema più libero. È semplicemente un sistema che protegge il ladro. Sistemi simili non possono diventare la spina dorsale economica del futuro», ha aggiunto.

NEAR Intents ha dichiarato che rinuncerà alla ricompensa del 5% offerta da Bitget per il congelamento dei fondi degli aggressori e a un ulteriore 5% per il loro recupero, consentendo la restituzione a Bitget di una quantità maggiore di fondi. Shevchenko ha affermato che i fondi congelati sarebbero stati restituiti attraverso un appropriato procedimento legale.

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La mossa arriva dopo che Circle e Tether hanno inserito nella blacklist un wallet collegato all’exploiter di Bitget venerdì, congelando 318.013 dollari in USDt (USDT) e USDC (USDC), secondo i dati on-chain.

Fonte: Gracy Chen

Venerdì, anche la CEO di Bitget, Gracy Chen, ha chiesto a THORChain, un protocollo decentralizzato per lo scambio di asset tra blockchain, di rifiutare i servizi agli indirizzi collegati all’attacco.

THORChain, tuttavia, ha dichiarato di non censurare per sua progettazione e che, sebbene in passato abbia arrestato la rete, ciò costituisce un meccanismo di sicurezza d’emergenza che incide in modo ampio sul protocollo e «non è un congelamento selettivo di fondi specifici o di un singolo swap».

Shevchenko ha dichiarato che NEAR Intents avrebbe contrastato attivamente il riciclaggio dei fondi sottratti.

«Le criptovalute non possono al tempo stesso chiedere il riconoscimento dei diritti di proprietà digitale e costruire infrastrutture ottimizzate per monetizzare beni rubati», ha dichiarato.

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