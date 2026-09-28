Venerdì, anche la CEO di Bitget, Gracy Chen, ha chiesto a THORChain, un protocollo decentralizzato per lo scambio di asset tra blockchain, di rifiutare i servizi agli indirizzi collegati all’attacco.
THORChain, tuttavia, ha dichiarato di non censurare per sua progettazione e che, sebbene in passato abbia arrestato la rete, ciò costituisce un meccanismo di sicurezza d’emergenza che incide in modo ampio sul protocollo e «non è un congelamento selettivo di fondi specifici o di un singolo swap».
Shevchenko ha dichiarato che NEAR Intents avrebbe contrastato attivamente il riciclaggio dei fondi sottratti.
«Le criptovalute non possono al tempo stesso chiedere il riconoscimento dei diritti di proprietà digitale e costruire infrastrutture ottimizzate per monetizzare beni rubati», ha dichiarato.
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