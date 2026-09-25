0xQuit di Yuga Labs ha dichiarato che gli NFT sono al sicuro e saranno restituiti una volta superato il rischio, mentre gli holder sono stati invitati a revocare le autorizzazioni per gli NFT.

Venerdì, un white hat ha trasferito 3.832 token non fungibili da centinaia di wallet, tra i timori per una vulnerabilità legata al marketplace di NFT Magic Eden.

Un membro della community NFT noto su X come Cirrus ha segnalato l’attività venerdì, affermando che un singolo wallet aveva trasferito 3.832 NFT da centinaia di wallet. Cirrus ha dichiarato che le transazioni sembravano vendite effettuate tramite Magic Eden e ha consigliato agli holder di NFT di revocare le autorizzazioni come precauzione.

Poco dopo, il vicepresidente pseudonimo della blockchain di Yuga Labs, 0xQuit, ha dichiarato che i trasferimenti facevano parte di un’operazione white hat. Ha affermato che gli NFT presenti nel wallet ricevente sono al sicuro e che «saranno restituiti una volta che non saranno più a rischio».

Il dirigente di Yuga Labs era già stato coinvolto in precedenti operazioni simili di recupero di NFT. A giugno, 0xQuit ha contribuito a recuperare 68 NFT dal valore superiore a 500.000 dollari dopo che un exploit aveva colpito Flooring Protocol; in seguito, gli asset sono stati custoditi in attesa di essere restituiti agli utenti interessati.

Il CEO di Yuga Labs, Michael Figge, ha dichiarato che una vulnerabilità era stata scoperta alcune ore prima e che la società avrebbe condiviso presto ulteriori informazioni.

Magic Eden non ha confermato pubblicamente che i suoi contratti siano stati oggetto di exploit.

Cointelegraph ha contattato Magic Eden per un commento, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto risposta.

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