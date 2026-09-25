Keonne Rodriguez afferma che lui e altre 70 persone dovranno affrontare un altro trasferimento dopo la disattivazione del loro programma di trattamento. Il suo trasferimento precedente è durato 30 giorni.

Il cofondatore di Samourai Wallet Keonne Rodriguez dovrà affrontare un altro trasferimento carcerario dopo la disattivazione del programma di trattamento dalle dipendenze presso la FCI McKean, ha dichiarato mercoledì.

Rodriguez ha dichiarato su X che il direttore del carcere di McKean ha comunicato ai partecipanti al programma che Rodriguez e altre 70 persone sarebbero state trasferite in strutture dove il trattamento è ancora disponibile. È entrato nel programma perché completarlo potrebbe ridurre la sua pena fino a un anno.

In una lettera pubblicata da The Rage, Rodriguez ha definito il suo precedente viaggio dalla FPC Morgantown a McKean i “30 giorni in assoluto peggiori” della sua vita. Ha detto che la sua richiesta di compiere da solo il viaggio di circa quattro ore è stata respinta.

Rodriguez sta scontando una pena di cinque anni dopo essersi dichiarato colpevole di cospirazione per gestire un’attività di trasferimento di denaro senza licenza. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che lui e il cofondatore di Samourai William Lonergan Hill hanno trasferito attraverso il servizio oltre 237 milioni di dollari in proventi di attività criminali.

Un viaggio di quattro ore è diventato un trasferimento di 30 giorni

Rodriguez ha detto che i detenuti in partenza da Morgantown venivano immobilizzati con manette alle caviglie e ai polsi fissate a catene in vita, prima di essere portati in autobus a un aeroporto e trasferiti in aereo al Federal Transfer Center di Oklahoma City.

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Nella struttura, Rodriguez ha detto di essere stato detenuto insieme a prigionieri appartenenti a diverse classificazioni di sicurezza e di aver trascorso la maggior parte del tempo chiuso in una cella. A un certo punto, ha scritto di essersi chiesto se “tutti i gironi dell’inferno” fossero contenuti nella struttura federale di trasferimento.

Rodriguez ha detto di essere stato infine assegnato a una cella con un detenuto che stava scontando una condanna per omicidio e di aver ricevuto soltanto una parte di un materasso in gommapiuma, lasciando una parte del corpo appoggiata durante la notte a una branda metallica.

Le tutele per gli sviluppatori restano incerte dopo la battuta d’arresto del CLARITY

Il caso si è svolto parallelamente agli sforzi del Congresso per proteggere gli sviluppatori che non controllano gli asset degli utenti dal rischio di essere trattati come intermediari finanziari.

L’ ultima bozza del CLARITY Act al Senato ha mantenuto le disposizioni del Blockchain Regulatory Certainty Act che proteggono gli sviluppatori senza controllo da determinati requisiti relativi al trasferimento di denaro previsti dal Bank Secrecy Act.

Il Senato non è riuscito a far avanzare il CLARITY Act il 15 settembre, dopo che un voto procedurale non ha raggiunto i 60 voti necessari per portare avanti il provvedimento.

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