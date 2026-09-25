KelpDAO afferma che LayerZero aveva approvato la configurazione del suo bridge prima dell’attacco, mentre il CEO Bryan Pellegrino ha respinto la causa definendola priva di fondamento.

KelpDAO ha intentato una causa contro il protocollo cross-chain LayerZero in seguito all’exploit, avvenuto all’inizio di quest’anno, del suo bridge rsETH, per un valore di circa 292 milioni di dollari, sostenendo che carenze nell’infrastruttura di sicurezza di LayerZero abbiano contribuito all’attacco.

KelpDAO ha dichiarato venerdì che LayerZero non ha comunicato i rischi della propria tecnologia né impedito agli aggressori di compromettere la sua infrastruttura. Ha inoltre sostenuto che LayerZero aveva esaminato e approvato per iscritto la sua implementazione e configurazione prima dell’exploit.

La causa cita anche il cofondatore e co-CEO di LayerZero, Bryan Pellegrino.

“La nostra priorità numero uno è sempre stata, e rimarrà, la sicurezza degli asset dei nostri utenti”, ha scritto Kelp. “Ma dobbiamo anche ristabilire la verità dei fatti e chiedere conto a LayerZero e al signor Pellegrino dei danni che ci hanno causato e che hanno causato all’ecosistema DeFi più ampio.”

Pellegrino ha definito la richiesta “priva di fondamento” e ha dichiarato che avrebbe difeso il caso a Vancouver.

La causa intensifica una disputa durata mesi sulla questione se la perdita sia stata causata dalla compromissione dell’infrastruttura di LayerZero, dalla configurazione del bridge di KelpDAO o da entrambe.

Cointelegraph ha contattato LayerZero per un ulteriore commento, ma non ha ricevuto risposta prima della pubblicazione.

Kelp e LayerZero si contendono la responsabilità da aprile

L’attacco del 18 aprile ha portato al furto di 116.500 rsETH, del valore di circa 292 milioni di dollari all’epoca, dal bridge di Kelp alimentato da LayerZero.

Nel suo rapporto finale sull’incidente, LayerZero ha dichiarato che gli aggressori avevano compromesso i suoi nodi interni e indotto il suo verificatore ad approvare un messaggio cross-chain falsificato. Ha sostenuto che la perdita sia stata possibile perché il bridge di Kelp si affidava a un’unica rete decentralizzata di verificatori LayerZero (DVN) come solo percorso di verifica.

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Poiché non era richiesto un secondo verificatore indipendente, il bridge ha rilasciato gli rsETH dopo aver ricevuto il messaggio falsificato approvato dal verificatore di LayerZero. LayerZero ha dichiarato di aver raccomandato l’uso di più DVN e di aver successivamente smesso di agire come unico verificatore obbligatorio per le applicazioni.

Kelp ha contestato la ricostruzione della responsabilità fornita da LayerZero. A maggio ha dichiarato che la configurazione della sua DVN era stata discussa in precedenza con LayerZero e “confermata come sicura”, accusando al contempo LayerZero di non averlo adeguatamente avvertito dei rischi. Kelp ha successivamente annunciato l’intenzione di migrare il bridge rsETH al Cross-Chain Interoperability Protocol di Chainlink.

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