IBM ha aggiunto la connettività beta al ledger basato su blockchain di Swift per i depositi tokenizzati e un’opzione beta che consente alle banche di eseguire la piattaforma di IBM per gli asset digitali nei propri data center.

Giovedì IBM ha annunciato le due aggiunte alla sua piattaforma Digital Asset Haven. Le istituzioni finanziarie che partecipano al programma di Swift hanno testato depositi tokenizzati sul ledger utilizzando la piattaforma, ha dichiarato IBM.

Digital Asset Haven, la piattaforma di IBM per banche e altre istituzioni regolamentate che gestiscono e proteggono asset digitali, ora include un adattatore di messaggistica che consente alle istituzioni di impartire istruzioni per transazioni di depositi tokenizzati utilizzando ISO 20022, lo standard globale per la messaggistica finanziaria. IBM ha dichiarato che le banche possono utilizzare formati di pagamento e processi di conformità esistenti invece di creare flussi di lavoro specifici per la blockchain.

«Il settore dei servizi finanziari sta entrando in una nuova era in cui gli asset tokenizzati e quelli tradizionali dovranno muoversi fianco a fianco», ha dichiarato Tom McPherson, direttore generale di IBM Z e LinuxONE.

Swift, la cooperativa globale di messaggistica finanziaria, ha sviluppato il ledger basato su blockchain con più di 40 istituzioni finanziarie e lo ha lanciato a luglio con 17 banche nel gruppo pilota iniziale, tra cui HSBC, Citi, BNP Paribas, UBS e Standard Chartered. HSBC e Standard Chartered hanno completato la prima transazione transfrontaliera in tempo reale sul ledger ad agosto.

L’opzione on-premises funzionerà sull’infrastruttura IBM Z e LinuxONE senza fare affidamento su servizi di cloud pubblico, consentendo alle banche e alle altre istituzioni regolamentate di mantenere le proprie operazioni relative agli asset digitali e la gestione delle chiavi nei propri data center.

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