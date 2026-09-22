Kakao Pay e KakaoBank stanno esplorando con Fireblocks opportunità nel settore degli asset digitali, comprese infrastrutture per le stablecoin.

Le società finanziarie sudcoreane Kakao Pay e KakaoBank hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) con Fireblocks, fornitore di infrastrutture per criptovalute, per esplorare opportunità nel settore degli asset digitali, comprese le stablecoin.

In base all’accordo, le società condurranno test di proof of concept per infrastrutture di asset digitali adeguate ai requisiti normativi, di sicurezza e di servizio della Corea del Sud. L’iniziativa mira a contribuire alla creazione di un’infrastruttura on-chain sicura per il mercato emergente degli asset digitali del Paese.

L’annuncio di lunedì non includeva tempistiche per il lancio, l’investimento o l’attuazione.

Kakao Pay gestisce pagamenti mobili e servizi finanziari, mentre KakaoBank è una delle maggiori banche sudcoreane operanti esclusivamente online. Entrambe fanno parte del più ampio ecosistema Kakao. Nel frattempo, Fireblocks fornisce infrastrutture per asset digitali a oltre 2.500 istituzioni, tra cui più di 100 banche, secondo quanto dichiarato dalla società.

L’accordo segue un memorandum d’intesa separato firmato da Kakao Group e Circle, emittente di stablecoin. A luglio, le due società hanno firmato un MoU per esplorare infrastrutture di pagamento basate sulla blockchain e la tecnologia degli asset digitali. La collaborazione comprendeva l’esame delle opportunità relative a stablecoin denominate in won e ai servizi correlati.

Kakao Pay e KakaoBank sono tra le diverse società finanziarie e tecnologiche sudcoreane che stanno esplorando opportunità legate alle stablecoin mentre il Paese sviluppa il proprio quadro normativo per gli asset digitali.

A maggio, KB Financial Group ha completato un progetto pilota per una stablecoin denominata in won che comprendeva l’emissione, i pagamenti presso esercenti offline e le rimesse transfrontaliere. A luglio, la società fintech Toss ha stretto una partnership con Optimism e Sunnyside Labs per una proof of concept relativa a un’infrastruttura di pagamento con stablecoin basata sul won.

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