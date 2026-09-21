Secondo quanto riferito, la sudcoreana Hana Bank ha emesso un’obbligazione digitale quinquennale da 100 milioni di dollari utilizzando la piattaforma basata su blockchain di Euroclear.

Lunedì, l’agenzia di stampa Yonhap ha riferito che la banca ha utilizzato la Digital Financial Market Infrastructure di Euroclear per emettere l’obbligazione in valuta estera. Il rapporto ha descritto l’operazione come la prima emissione di un’obbligazione digitale in Corea del Sud a utilizzare direttamente l’infrastruttura blockchain di Euroclear.

Secondo Yonhap, l’emissione, la registrazione e il regolamento dell’obbligazione sono stati elaborati su una rete di registro distribuito. Secondo quanto riferito, l’utilizzo della tecnologia per l’allocazione dell’obbligazione e il regolamento dei pagamenti ha ridotto il processo da tre-cinque giorni lavorativi allo stesso giorno.

L’obbligazione è inoltre collegata alla rete globale di regolamento già esistente di Euroclear, consentendo agli investitori di negoziarla tramite i loro conti e sistemi di trading esistenti, ha riferito Yonhap.

Cointelegraph non è riuscita a contattare Hana Bank per un commento, mentre Euroclear non aveva risposto alla richiesta di commento di Cointelegraph prima della pubblicazione.

Euroclear ha lanciato il proprio servizio Digital Securities Issuance nell’ottobre 2023, regolando un’obbligazione digitale da 100 milioni di euro (106 milioni di dollari all’epoca) emessa dal braccio di finanziamento della Banca Mondiale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. L’obbligazione triennale ha raccolto fondi per lo sviluppo sostenibile ed è stata quotata alla Borsa del Lussemburgo.

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