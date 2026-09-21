La Banca di Corea (BOK) ha lanciato un progetto pilota per la sua prima rete di regolamento del won 24/7, con l’obiettivo di consentire agli investitori stranieri di regolare le transazioni in won al di fuori del normale orario bancario della Corea del Sud.

Lunedì, la banca centrale ha dichiarato che la sua rete di bonifici internazionali ha avviato le operazioni di prova con quattro istituti di credito nazionali: KB Kookmin Bank, Woori Bank, Hana Bank e Shinhan Bank. Le operazioni complete sono previste per gennaio 2027, quando si prevede che la partecipazione si estenda ad altre istituzioni e banche estere.

La rete opererà 24/7, esclusi i fine settimana e i giorni festivi. Gli investitori stranieri potranno regolare le transazioni in won durante l’orario lavorativo nei rispettivi Paesi attraverso conti presso istituzioni estere registrate per le attività in KRW, o RFI-K, senza aprire direttamente conti presso istituzioni finanziarie sudcoreane.

La BOK ha dichiarato di aspettarsi che la rete contribuisca a rafforzare la posizione internazionale del won migliorando l’accesso degli investitori stranieri all’infrastruttura di regolamento del won.

La banca centrale ha inoltre sperimentato un’infrastruttura di regolamento tokenizzata attraverso il Project Agorá, guidato dalla Banca dei regolamenti internazionali. A luglio, il progetto ha completato prove di pagamento transfrontaliero in valore reale utilizzando riserve tokenizzate della banca centrale e depositi presso banche commerciali, incluso il won.

La BOK sta inoltre portando avanti il Project Hangang, un progetto pilota basato su blockchain che utilizza una valuta digitale all’ingrosso della banca centrale (CBDC) per regolare depositi tokenizzati presso banche commerciali.

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