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Scritto da Ezra ReguerraAutoreRecensito da Felix NgRedattore

Zcash punta a novembre per l’upgrade della mainnet NU7 con blocchi da 25 secondi

Ultime notiziePubblicato18 set 2026

NU7 ridurrà a 25 secondi l’intervallo tra i blocchi di Zcash e manterrà il calendario degli halving, con l’attivazione sulla testnet prevista per il 6 ottobre.

Gli sviluppatori di Zcash puntano ad attivare NU7 sulla mainnet il 5 novembre, dopo che organizzazioni e team di ingegneria hanno raggiunto un «accordo unanime» sui suoi contenuti e sulle tempistiche stimate. 

Giovedì, lo sviluppatore di Zcash Sean Bowe ha dichiarato che l’upgrade dovrebbe essere attivato sulla testnet il 6 ottobre. Una decisione definitiva sull’upgrade della mainnet e sulla sua altezza di attivazione è prevista per il 20 ottobre, dopo una valutazione delle prestazioni di NU7 sulla testnet. 

L’upgrade ridurrebbe l’intervallo obiettivo tra i blocchi di Zcash da 75 a 25 secondi, disabilitando le transazioni di versione 4 e integrando il Network Sustainability Mechanism (NSM). La configurazione NSM scelta manterrebbe il calendario degli halving di Zcash, con la reintroduzione dell’offerta precedentemente rimossa a partire da febbraio 2031. 

Bowe ha dichiarato che NU7 non introdurrebbe nuovi formati di transazione e non dovrebbe avere un impatto significativo sui wallet. Ha aggiunto che nodi completi, indicizzatori e block explorer potrebbero richiedere modifiche. 

Mercoledì, i detentori di ZEC hanno sostenuto a stragrande maggioranza l’intervallo più breve tra i blocchi e il mantenimento del calendario degli halving. Il 98,9% ha sostenuto il mantenimento degli halving, mentre il 99,9% dei voti ponderati per Zcash (ZEC) ha sostenuto la proposta relativa ai blocchi più veloci. 

La tempistica è stata annunciata mentre il prezzo di ZEC registrava di recente un’impennata. Giovedì, ZEC è aumentato di circa il 20% nell’arco di 24 ore, mentre le privacy coin hanno sovraperformato nettamente il mercato più ampio. I dati di Glassnode hanno mostrato che il settore si trovava al 213% sopra il livello raggiunto al picco di Bitcoin dell’ottobre 2025, mentre un paniere che escludeva ZEC era in rialzo di circa l’85% nell’ultimo anno.

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