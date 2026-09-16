La mainnet di Arc di Circle è attiva con USDC per le commissioni di transazione, il supporto a oltre 20 stablecoin fiat e collegamenti con più di 20 blockchain.

L’emittente di USDC Circle ha lanciato la mainnet di Arc, una blockchain layer 1 (L1) orientata ai pagamenti in stablecoin e ai mercati finanziari, in particolare alle transazioni agentiche.

Arc utilizza USDC come asset nativo per il gas e offre compatibilità con la Ethereum Virtual Machine (EVM) e una finalità deterministica del regolamento in meno di un secondo,secondo un post sul blog di Arc pubblicato mercoledì.

La rete supporta più di 20 stablecoin fiat, tra cui USDC, EURC, JPYC, KRW1 e TRYB, mentre asset tokenizzati tra cui BUIDL di BlackRock e USYC di Circle sono disponibili nativamente su Arc. Arc offre inoltre l’interoperabilità con più di 20 blockchain attraverso il Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) e Gateway di Circle.

Il CEO Jeremy Allaire ha definito Arc «il lancio di gran lunga più significativo nella storia di Circle dai tempi dello stesso USDC». Separatamente, Circle ha dichiarato in un post su X che Arc è stata progettata per «denaro programmabile, mercati globali e attività economica agentica», descrivendo la rete come un’infrastruttura nativa per le stablecoin destinata a sviluppatori e istituzioni.

Il lancio segue il debutto della testnet pubblica di Arc nell’ottobre 2025, quando Circle ha dichiarato che partecipavano più di 100 società, tra cui BlackRock, Goldman Sachs, Mastercard e Visa.

Circle ha dichiarato ad agosto che più di 100 soggetti istituzionali e sviluppatori dell’ecosistema avevano partecipato alla mainnet privata di Arc prima del lancio pubblico.

Arc ha dichiarato che intende infine ampliare la partecipazione alle operazioni della rete ed esplorare una transizione dalla Proof of Authority alla Proof of Stake nel 2027. Circle ha inoltre completato questa settimana il minting genesis di 10 miliardi di token ARC, ma ha affermato che il minting non rappresenta un impegno a lanciare pubblicamente il token.

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