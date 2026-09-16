La Banca centrale europea (BCE) cerca commercianti online e mobili per partecipare a un progetto pilota dell’euro digitale della durata di 12 mesi, il cui avvio è previsto nella seconda metà del 2027.

Martedì, la BCE ha dichiarato che i commercianti di e-commerce e commercio mobile operanti nell’area dell’euro possono candidarsi fino al 27 ottobre. Le aziende selezionate abiliteranno pagamenti beta in euro digitale negli ambienti del commercio a distanza e testeranno come la valuta potrebbe integrarsi nei processi di checkout.

Il progetto pilota valuterà l’esperienza degli utenti, la funzionalità tecnica e i processi operativi dell’euro digitale. La BCE ha dichiarato che la versione beta sarà simile alla valuta descritta nel progetto di legge, ma non avrà corso legale.

Secondo la BCE, la partecipazione sarà volontaria e non retribuita; i candidati saranno valutati in base alla portata sul mercato, alla preparazione operativa e all’idoneità. I candidati selezionati dovranno inoltre instaurare o adeguare un rapporto con un prestatore di servizi di pagamento partecipante.

A luglio, la BCE ha selezionato 36 prestatori di servizi di pagamento tra oltre 50 candidati. Il gruppo comprende Revolut, Stripe, Deutsche Bank e UniCredit; ai partecipanti è stato assegnato il compito di supportare l’accesso degli utenti, l’accettazione da parte dei commercianti o entrambe le attività.

La BCE ha dichiarato che i riscontri dei commercianti contribuiranno alle decisioni di progettazione. Una decisione finale sull’emissione di un euro digitale sarà presa solo dopo l’adozione della legislazione UE pertinente.

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