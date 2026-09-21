I detentori dei token ZetaChain hanno approvato il piano per dismettere la blockchain layer 1 del progetto e trasferire il token nativo ZETA su Solana.

La proposta di governance 68 è stata approvata domenica con il 99,4% dei consensi e una partecipazione del 58%, superando il quorum del 40% richiesto dalla rete. In base alla proposta, ZETA diventerà un token SPL su Solana attraverso una conversione 1:1, mantenendo lo stesso ticker e la stessa offerta totale.

Secondo la proposta, il voto non attiva immediatamente la chiusura o la migrazione di ZetaChain. I contributori principali presenteranno una seconda proposta con i dettagli sulla finestra di prelievo per gli asset collegati ad altre blockchain, sull’altezza del blocco dello snapshot, sul calendario di chiusura, sulla procedura di richiesta dei token e sul periodo di conversione presso gli exchange. I validatori continueranno a operare e le ricompense dello staking continueranno durante la transizione.

ZetaChain ha dichiarato che gestire una propria layer 1 basata su Cosmos SDK non sostiene più il suo focus su Anuma, la sua applicazione di intelligenza artificiale (IA) orientata alla privacy. Il progetto ha affermato che il passaggio a Solana gli consentirebbe di destinare le risorse dalla manutenzione della blockchain ad Anuma e al suo Private Memory Layer, che permette agli utenti di trasferire contesto crittografato tra modelli di IA.

ZetaChain è stata fondata nel 2021 come progetto incentrato sull’interoperabilità, concepito per collegare asset e dati tra diverse blockchain. Nel 2023, ha raccolto 27 milioni di dollari da investitori tra cui Blockchain.com, Jane Street Capital, Human Capital e Sky9 Capital per sviluppare la propria rete layer 1.

I progetti crypto dismettono le blockchain autonome

Anche altri progetti, tra cui BounceBit e Harmony, hanno annunciato piani per chiudere le proprie blockchain autonome.

Ad agosto, BounceBit ha scelto di ritirare la propria blockchain autonoma dopo che una falla nell’autorizzazione è stata sfruttata per rubare circa 3 milioni di dollari in token BB. Il progetto ha trasferito il proprio token su BNB Smart Chain con un rapporto di 1:1, invece di riavviare la propria layer 1.

Il 6 settembre, Harmony ha proposto di chiudere la propria layer 1 e trasferire il proprio token nativo ONE su Ethereum come ERC-20, nell’ambito di una proposta di svolta verso un’iniziativa di video basati sull’IA. La proposta è arrivata alcune settimane dopo che un exploit aveva creato token ONE non autorizzati e aveva portato Harmony a pianificare il rollback di oltre 109.000 transazioni.

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Anche ZetaChain ha subito un exploit da 334.000 dollari ad aprile che ha preso di mira il contratto gateway cross-chain, prosciugando i fondi dai wallet controllati da ZetaChain su Ethereum, Arbitrum, Base e BNB Smart Chain.

In seguito, il progetto ha riconosciuto di aver respinto una precedente segnalazione tramite il programma bug bounty relativa alla vulnerabilità, considerandola un comportamento previsto, spingendo a una revisione dei propri processi di sicurezza.

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