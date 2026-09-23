L’aggiornamento di novembre di Zcash potrebbe congelare i fondi nel pool Sprout legacy
La modifica NU7 proposta disabiliterebbe le transazioni di versione 4, rendendo non spendibili gli ZEC nel pool shielded Sprout legacy di Zcash.
Gli utenti di Zcash che detengono ZEC nel pool shielded Sprout legacy della rete dovrebbero trasferirli prima dell’aggiornamento NU7 pianificato, altrimenti rischiano di perdere la possibilità di spenderli.
In base alla Zcash Improvement Proposal-2003, NU7 smetterebbe di accettare il formato di transazione precedente che consente agli utenti di spendere i fondi Sprout. Gli ZEC rimasti nel pool diventerebbero non spendibili dopo l’aggiornamento.
La proposta non brucerebbe i fondi Sprout e lascia aperta la possibilità di ripristinare in seguito l’accesso. Tuttavia, avverte che i detentori potrebbero non riuscire mai a spendere i fondi lasciati nel pool.
Un utente che pubblica con il nome “vaspholdings” sul forum della community di Zcash ha esortato domenica i detentori di ZEC a controllare i vecchi wallet prima dell’aggiornamento. Quei wallet potrebbero contenere ZEC Sprout, ZEC trasparenti o entrambi, ha scritto l’utente. Solo i fondi nel pool Sprout sono interessati dalla restrizione proposta.
Anche il cofondatore di Zcash Zooko Wilcox ha condiviso l’avvertimento su X.
NU7 è programmato per attivarsi sulla testnet il 6 ottobre. Zcash prevede di decidere il 20 ottobre se procedere con l’attivazione della mainnet prevista per il 5 novembre.
L’aggiornamento ridurrebbe inoltre il tempo obiettivo dei blocchi di Zcash da 75 secondi a 25 secondi. Le modifiche all’emissione previste manterrebbero invariato il programma di halving della rete.
Al momento della stesura, ZEC era scambiato a 1.627,82 dollari, in rialzo dell’8% nelle 24 ore precedenti e di quasi il 40% nell’ultima settimana, secondo CoinGecko.
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