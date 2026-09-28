La blockchain di Zano è stata riavviata all’altezza del blocco immediatamente precedente all’Hard Fork 6, che aveva introdotto i Gateway Address.

Secondo il core team di Zano, la blockchain ha annullato circa un mese di cronologia dopo che una vulnerabilità relativa ai Gateway Address ha consentito a ZANO e Freedom Dollar non autorizzati di entrare in circolazione.

La blockchain di Zano è stata riavviata al blocco 3.833.000, immediatamente prima dell’Hard Fork 6, che ha introdotto la funzionalità interessata. La procedura di ripristino richiede che i nodi partecipanti, i miner, gli staker, gli exchange e altri servizi adottino l’aggiornamento, ha dichiarato il team domenica.

Il rollback invalida un mese di transazioni legittime insieme ai token non autorizzati, il che significa che le transazioni effettuate in quel periodo non compariranno più sulla catena recuperata. Inoltre, non può annullare i pagamenti già regolati su altre blockchain. Il team ha dichiarato che sta lavorando per tenere conto di eventuali perdite e pubblicherà una procedura per i rimborsi e la presentazione delle richieste.

“Non fare nulla avrebbe significato avere ZANO e fUSD non autorizzati in circolazione senza limiti, diluendo ogni detentore e infrangendo la promessa più basilare che una valuta fa: un’offerta fissa”, ha dichiarato il responsabile marketing e crescita di Zano, Quinten van Welzen. “Avrebbe inoltre detto a ogni futuro aggressore che le monete ottenute sfruttando una vulnerabilità possono mantenere il loro valore. Nessun progetto sopravvive a questo.”

Zano identifica l’exploit dei Gateway Address

Al momento della pubblicazione, Zano non aveva pubblicato un’analisi post-mortem, ma ha confermato che il problema derivava dai Gateway Address, una funzionalità sviluppata per facilitare l’integrazione di bridge, exchange e servizi di pagamento con Zano, consentendo loro di gestire i fondi tramite un saldo unico in stile conto, simile a quello di altre blockchain.

Prima dei Gateway Address, i wallet ordinari di Zano registravano i fondi come output di transazioni separati (UTXO), anziché come un unico saldo di conto. Gli exchange e altri servizi dovevano scansionare la blockchain per identificare i pagamenti in entrata, monitorare tali output e selezionare quali spendere durante l’elaborazione dei prelievi.

Zano’s blockchain explorer shows the rollback taking place on Sunday. Fonte: Zano Explorer

Zano è stata lanciata nel maggio 2019 come blockchain layer 1 incentrata sui pagamenti privati. Le sue transazioni private standard nascondono mittenti, destinatari, importi trasferiti e tipologie di asset. Pur disponendo di un token nativo, ZANO, la blockchain consente inoltre agli utenti di distribuire e coniare asset digitali personalizzati. Freedom Dollar (fUSD) è uno di questi token e opera sulla blockchain di Zano.

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«Riavviare la chain da prima dell’hard fork 6 costa un mese di storia e fiducia, che dovremo riconquistare», ha dichiarato van Welzen.

«Ma ripristina l’offerta a cui tutti avevano aderito e lascia una strada per ricostruire. È meglio che lasciare morire 7 anni di duro lavoro. Sappiamo che fa male. Ma non farlo avrebbe fatto ancora più male.»

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