I truffatori rubano 2 milioni di dollari in ETH mentre una rete GIWA falsa inganna DYORSWAP

DYORSWAP ha dichiarato di aver pagato più di 200 ETH a titolo di risarcimento, mentre Dunamu, l’operatore di Upbit, ha avvertito che la sua mainnet GIWA non era stata lanciata.

I truffatori hanno rubato circa 2 milioni di dollari in Ether (ETH) da un bridge per una blockchain GIWA falsa, che l’exchange decentralizzato (DEX) DYORSWAP ha dichiarato di aver inizialmente scambiato per la mainnet del progetto.

In una ricostruzione pubblicata lunedì, DYORSWAP ha dichiarato che il bridge fraudolento ha ricevuto circa 767,65 ETH da 1.335 indirizzi. I truffatori hanno prosciugato 766,25 ETH.

GIWA, una rete layer-2 di Ethereum sviluppata da Dunamu, l’operatore di Upbit, ha dichiarato domenica che la sua mainnet non era stata lanciata e ha avvertito che i presunti dettagli per la connessione alla mainnet che circolavano online erano falsi.

«Al momento la nostra mainnet non è operativa», ha scritto il progetto.

Dunamu ha lanciato la testnet Sepolia di GIWA nel settembre 2025 utilizzando l’OP Stack di Optimism. Ad aprile, Dunamu, Hana Financial e POSCO International hanno accettato di testare un sistema di rimesse transfrontaliere basato su GIWA Chain utilizzando transazioni commerciali reali.

DYORSWAP ha dichiarato che i suoi contratti non erano stati compromessi e che stava tracciando il deployer del bridge, le fonti dei fondi, i wallet di test sospetti e gli indirizzi che avevano ricevuto i fondi.

DYORSWAP ha dichiarato di aver utilizzato i propri fondi per pagare più di 200 ETH agli utenti colpiti.

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