Gli ETF su Bitcoin attirano 2,4 miliardi di dollari nella settimana con il maggiore afflusso da ottobre 2025

Mercati Pubblicato 28 set 2026

Gli afflussi giornalieri hanno rallentato mentre Bitcoin è arretrato dai livelli superiori a 87.100 dollari; anche gli ETF su Ether e XRP hanno attirato nuovi capitali durante la settimana.