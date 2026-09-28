L’indice Crypto Fear & Greed si è attestato a 74, rispetto a 70 una settimana prima, rimanendo in territorio di «avidità», secondo Alternative.me.
Gli ETF spot su Ether negli Stati Uniti hanno attirato circa 690 milioni di dollari di afflussi netti la scorsa settimana, invertendo deflussi per circa 140 milioni di dollari della settimana precedente, mentre gli ETF spot su XRP hanno aggiunto circa 76 milioni di dollari, secondo SoSoValue.
Correlato: La Corea del Sud valuta i market maker delle criptovalute dopo che JPYC è stato scambiato a un prezzo pari a quattro volte il peg