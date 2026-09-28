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Scritto da Helen PartzAutoreRecensito da Yohan YuRedattore

Gli ETF su Bitcoin attirano 2,4 miliardi di dollari nella settimana con il maggiore afflusso da ottobre 2025

MercatiPubblicato28 set 2026

Gli afflussi giornalieri hanno rallentato mentre Bitcoin è arretrato dai livelli superiori a 87.100 dollari; anche gli ETF su Ether e XRP hanno attirato nuovi capitali durante la settimana.

Gli exchange-traded fund (ETF) spot statunitensi su Bitcoin hanno registrato la settimana con i maggiori afflussi dell’anno, attirando 2,39 miliardi di dollari dopo aver aggiunto 134,5 milioni di dollari venerdì.

Il totale settimanale è stato il più elevato dalla settimana terminata il 10 ottobre 2025, quando gli afflussi netti hanno raggiunto 2,71 miliardi di dollari, secondo SoSoValue. Ha inoltre superato il precedente massimo del 2026, pari a 1,92 miliardi di dollari, registrato ad agosto.

I flussi dei fondi dall’inizio dell’anno sono saliti a circa 926 milioni di dollari venerdì, recuperando da un deficit da inizio anno che aveva raggiunto circa 5,55 miliardi di dollari all’inizio di luglio.

Gli afflussi netti giornalieri hanno rallentato dopo aver raggiunto quasi 1 miliardo di dollari lunedì, mentre Bitcoin è arretrato dai livelli superiori a 87.100 dollari. Bitcoin veniva scambiato a circa 83.116 dollari al momento della pubblicazione, in calo dell’1,6% nelle 24 ore precedenti, ma ancora in rialzo dell’1,7% negli ultimi sette giorni, secondo CoinGecko.

Daily US spot Bitcoin ETF flows since Sept. 15, 2026. Source: SoSoValue

L’indice Crypto Fear & Greed si è attestato a 74, rispetto a 70 una settimana prima, rimanendo in territorio di «avidità», secondo Alternative.me.

Gli ETF spot su Ether negli Stati Uniti hanno attirato circa 690 milioni di dollari di afflussi netti la scorsa settimana, invertendo deflussi per circa 140 milioni di dollari della settimana precedente, mentre gli ETF spot su XRP hanno aggiunto circa 76 milioni di dollari, secondo SoSoValue.

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Questo articolo è redatto in conformità con la Politica Editoriale di Cointelegraph ed è destinato esclusivamente a scopi informativi. Non costituisce consulenza o raccomandazioni di investimento. Tutti gli investimenti e le operazioni comportano rischi; i lettori sono incoraggiati a condurre ricerche indipendenti.

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