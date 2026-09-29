CoinShares afferma che IBIT offre indizi sugli acquisti istituzionali, ma le operazioni di basis trade fanno sì che gli afflussi non siano necessariamente scommesse sull’aumento dei prezzi di Bitcoin.

Miliardi stanno tornando a confluire negli exchange-traded fund (ETF) su Bitcoin, ma le sole cifre non rivelano quanta parte della domanda provenga dagli investitori istituzionali, secondo CoinShares.

A settembre, i prodotti d’investimento crypto statunitensi avevano attirato circa 4,1 miliardi di dollari, con l’iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) di BlackRock che rappresentava oltre il 53% di tali afflussi, ha dichiarato a Cointelegraph James Butterfill, responsabile della ricerca di CoinShares.

I prodotti d’investimento crypto hanno attirato circa 3,5 miliardi di dollari in tutto il settore nei cinque giorni di negoziazione precedenti, ha affermato CoinShares in un aggiornamento di mercato del 25 settembre.

Alla domanda se gli investitori istituzionali stessero tornando nel settore crypto, Butterfill ha risposto: «Potenzialmente sì, ma nel mondo degli ETF è molto difficile distinguere il denaro istituzionale da quello retail».

Gli acquisti di ETF possono riflettere strategie di arbitraggio oltre che scommesse sull’aumento dei prezzi di Bitcoin, rendendo gli afflussi una misura imperfetta della convinzione rialzista. Butterfill ritiene inoltre che gli investitori guardino oltre i token, verso le aziende che traggono profitto dall’adozione delle criptovalute.

IBIT offre indizi sulla domanda istituzionale

Butterfill ha affermato che molti investitori istituzionali utilizzano IBIT per il basis trade su Bitcoin.

La strategia comporta l’acquisto di quote di un ETF spot su Bitcoin e la vendita allo scoperto di futures su Bitcoin, con l’obiettivo di trarre profitto dalla differenza tra i prezzi spot e quelli dei futures mentre convergono.

«Al momento il basis trade offre un rendimento interessante del 6% e, dall’inizio del mese, IBIT ha registrato oltre il 53% dei 4,1 miliardi di dollari di afflussi», ha dichiarato Butterfill.

Le cifre suggeriscono che il sentiment positivo sia ampiamente diffuso tra gli investitori istituzionali e retail, ha aggiunto.

Dati più recenti di CoinShares condivisi con Cointelegraph hanno mostrato che a settembre gli afflussi nei prodotti d’investimento crypto statunitensi erano saliti a circa 4,44 miliardi di dollari, rispetto ai 4,53 miliardi a livello globale. I prodotti su Bitcoin (BTC) hanno guidato gli afflussi con 2,84 miliardi di dollari, seguiti da Ether (ETH) con circa 946 milioni di dollari, mentre Zcash (ZEC) si è classificato terzo con 284 milioni di dollari.

CoinShares indica una rotazione verso gli asset digitali

Butterfill ha inoltre richiamato l’attenzione sul crescente interesse degli investitori per le aziende che guadagnano dall’adozione delle criptovalute.

«La rotazione all’interno degli asset digitali merita maggiore attenzione», ha affermato, indicando dati di CoinShares di inizio settembre che mostravano oltre 100 milioni di dollari confluiti nelle azioni di società blockchain nel mese precedente.

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Butterfill prevede che nel prossimo anno gli investitori presteranno molta attenzione alle aziende che generano ricavi dalla tokenizzazione, dai pagamenti e dalle infrastrutture di trading, man mano che questi mercati si espandono.

Ha indicato stime secondo cui gli asset in stablecoin potrebbero avvicinarsi ai 4.000 miliardi di dollari entro la fine del decennio, e ha affermato che Hyperliquid stava registrando un volume di trading giornaliero fino a 9 miliardi di dollari.

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