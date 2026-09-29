Bitcoin non è riuscito a tentare nuovamente quota 85.000 dollari, poiché i venditori hanno mantenuto la linea al di sopra dei livelli attuali, mentre l’impennata dei rendimenti dei Treasury statunitensi ha pesato sulle azioni e sui metalli preziosi.

Bitcoin (BTC) ha invertito i suoi ultimi guadagni dopo l’apertura di Wall Street di martedì, mentre i rendimenti dei Treasury statunitensi continuavano a raggiungere i massimi da più decenni.

Punti chiave:

Bitcoin ha abbandonato un rimbalzo su un arco temporale breve dopo aver raggiunto gli 84.450 dollari, tornando a scendere sotto gli 83.000 dollari.

Martedì i rendimenti dei Treasury statunitensi hanno raggiunto nuovi massimi da più decenni, mentre l’oro cercava di recuperare dopo un calo del 3,6%, a 4.115 dollari per oncia.

La liquidità in vendita ha continuato a consolidarsi al di sopra del prezzo spot, intorno agli 85.000 dollari, nei book degli ordini degli exchange.

Bitcoin respinge quota 85.000 dollari mentre continua il rally dei rendimenti obbligazionari

I dati di TradingView hanno mostrato che un rally locale fino a 84.540 dollari si è arrestato all’inizio della sessione di contrattazioni statunitense, con la coppia BTC/USD che è arretrata sotto il livello di apertura giornaliero, vicino agli 83.600 dollari.

Grafico a un'ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

I mercati obbligazionari statunitensi non hanno mostrato segni di raffreddamento nel corso della giornata: il rendimento dei titoli a 30 anni ha raggiunto nuovi massimi degli ultimi 24 anni, superando il 5,60%, mentre quello dei titoli a 10 anni ha toccato il 5,26%, sul punto di superare il massimo del giugno 2007 e raggiungere livelli che non si vedevano dall'aprile 2002.

Grafico a un mese del rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni. Fonte: Cointelegraph/TradingView

L’incertezza geopolitica legata alla guerra tra Stati Uniti e Iran, gli elevati prezzi del petrolio e l’inflazione persistente hanno mantenuto gli investitori cauti, mentre l’impennata dei rendimenti obbligazionari ha spinto al ribasso anche i metalli preziosi. Lunedì l’oro è sceso del 3,6%, a 4.115 dollari per oncia, prima di rimbalzare a 4.166 dollari al momento della stesura.

Il commentatore di mercato The Kobeissi Letter ha descritto il movimento dell’oro come «altamente insolito».

«L’impennata dei rendimenti sta creando una perturbazione straordinaria nel mercato dei metalli preziosi», ha scritto in un post su X.

Grafico a un giorno XAU/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Poiché le azioni statunitensi hanno evitato una volatilità significativa, una nuova analisi della società di analisi di mercato Mosaic Asset Company ha rilevato il potenziale per una rinnovata crescita in presenza di condizioni «estremamente ipervendute».

«Da inizio anno, la percentuale di azioni scambiate in trend rialzisti di breve termine è stata così bassa solo alla fine di marzo, quando l’S&P è sceso vicino al territorio della correzione. Molti altri indicatori dell’ampiezza del mercato mostrano la presenza di condizioni di ipervenduto, mentre il sentiment degli investitori ha registrato un forte aumento delle opinioni ribassiste nelle ultime due settimane», ha scritto martedì.

Mosaic ha aggiunto che dati economici solidi, tra cui una crescita dell’occupazione ad agosto superiore alle attese, potrebbero sostenere ulteriori rialzi delle azioni anche se la Federal Reserve aumenta i tassi d’interesse. Come riportato da Cointelegraph, i mercati si aspettano che la Fed aumenti i tassi dello 0,25% nella riunione di ottobre.

L’offerta dei detentori a lungo termine rafforza la resistenza sopra il prezzo

Su intervalli temporali brevi, Bitcoin è rimasto sotto l’influenza dei cambiamenti nella liquidità degli order book degli exchange.

I dati di CoinGlass hanno mostrato che la resistenza sopra il prezzo si è infittita a 85.000 $ nella giornata, con il prezzo in calo di conseguenza: una ripetizione del comportamento osservato all’inizio della settimana.

Heatmap delle liquidazioni di BTC. Fonte: CoinGlass

La piattaforma di analisi on-chain Glassnode ha aggiunto che le monete detenute dai detentori a lungo termine (LTH) — portafogli che conservano un UTXO per almeno sei mesi senza vendere — erano concentrate intorno agli 85.000 dollari, aumentando la probabilità di prese di profitto se Bitcoin tentasse di superare quel livello.

«$BTC si è fermato al di sotto del suo più consistente cluster di offerta. Più monete dei detentori a lungo termine si trovano tra 84.000 e 85.000 dollari che a qualsiasi altro prezzo sul grafico. Il prezzo deve superare e mantenersi al di sopra di questo livello affinché il rally continui», ha comunicato ai follower su X.

Dati sull’offerta di BTC detenuta dagli investitori a lungo termine (LTH). Fonte: Glassnode su X.com

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