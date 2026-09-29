Bitcoin (BTC) ha mantenuto un supporto cruciale fino a martedì, mentre le analisi mettevano in guardia da una nuova ondata di prese di profitto.





Punti chiave:





Bitcoin è rimbalzato a 84.000 $ senza violare gli 82.500 $, un livello considerato essenziale per proteggere la forza del mercato.

I rendimenti dei titoli di Stato USA a 30 anni hanno raggiunto il 5,58%, il livello più alto dal giugno 2002, proseguendo un mercato ribassista obbligazionario storico.

L’analisi di Glassnode ha messo in guardia dalle prese di profitto ancora in corso da parte degli investitori in Bitcoin nella settimana fino al 27 settembre.





Il prezzo di BTC si stabilizza mentre i rendimenti obbligazionari si allontanano dai massimi pluridecennali





I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD scambiare in un ristretto intervallo intraday sotto gli 84.300 $.





Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Lunedì la coppia è stata sotto pressione poiché gli asset rischiosi sono scesi a causa dell’incertezza sulla guerra tra Stati Uniti e Iran e sulle conseguenze per le forniture globali di petrolio, mentre i rendimenti obbligazionari sono aumentati bruscamente. Il rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 30 anni ha raggiunto il 5,58%, il livello più alto dal giugno 2002, prima di scendere al 5,55% al momento della stesura. Il rendimento a 10 anni ha toccato il 5,26%, un livello che non si vedeva dal giugno 2007.





Grafico mensile del rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 30 anni. Fonte: Cointelegraph/TradingView





«La recente forza tecnica di Bitcoin è esposta a una potenziale pressione derivante dalla convergenza tra incertezza geopolitica, rischio legato ai dati macroeconomici e deleveraging diffuso», ha commentato la società di trading QCP Capital nella sua ultima analisi.





Nel breve termine, QCP ha indicato gli sviluppi della guerra e le prossime pubblicazioni dei dati macroeconomici statunitensi della settimana come i principali potenziali catalizzatori di volatilità per le criptovalute e gli asset rischiosi. Questi ultimi includono il dato di agosto dell’indice delle spese per consumi personali (PCE), previsto per mercoledì, e i dati di venerdì sulle buste paga non agricole di settembre.





Bitcoin, tuttavia, ha evitato di scendere sotto gli 82.500 dollari, un livello che l’analisi del trader Rekt Capital ha identificato come essenziale per proteggere il suo trend rialzista. Come ha riportato Cointelegraph, sui timeframe settimanali il prezzo spot continua a ripetere un pattern di inversione testa e spalle inverso che ha segnato l’inizio della ripresa dal mercato ribassista del 2022.





In un aggiornamento successivo, Rekt Capital ha rilevato che BTC/USD stava ritestando come supporto la parte superiore dell’intervallo 60.000-80.000 dollari, in cui ha trascorso gran parte del 2026.





«È corretto dire che questo retest attuale è destinato a definire il trend», ha sottolineato.





Grafico settimanale BTC/USD. Fonte: Rekt Capital su X.com





Analisi: Bitcoin ora «dominato» dalla presa di profitto





Nel suo ultimo aggiornamento Market Pulse, la piattaforma di analisi on-chain Glassnode ha rilevato che la presa di profitto tra gli investitori in Bitcoin sta influenzando sempre più il momentum dei prezzi.





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Sia il profitto realizzato sia quello non realizzato sono aumentati considerevolmente nell’ultima settimana, mentre la redditività complessiva è «sotto tensione» agli attuali livelli di prezzo. Il profitto/perdita netto non realizzato (NUPL), che misura la differenza tra il valore di mercato dell’offerta di BTC e il prezzo al quale si è mosso l’ultima volta on-chain, ha raggiunto 14,25 all’inizio della settimana, il valore più alto da gennaio.





Dati NUPL di Bitcoin (screenshot). Fonte: Glassnode





Il rapporto tra le monete che si muovono on-chain in profitto e quelle in perdita è aumentato sensibilmente anche la scorsa settimana, passando da 0,8 a 1,4. Questo, ha avvertito Glassnode, «suggerisce fortemente un contesto di mercato dominato da attività di presa di profitto».





Rapporto profitti/perdite realizzati di Bitcoin (screenshot). Fonte: Glassnode





In precedenza, Cointelegraph aveva riferito delle aspettative secondo cui il rialzo del prezzo si sarebbe arrestato più vicino ai 90.000 dollari, mentre gli investitori incassavano i profitti.



