OpenAI ha informato l’Australia quasi tre mesi dopo che il suo agente aveva violato un portale governativo mentre raccoglieva dati pubblici sulla spesa per i medicinali.

Un agente di ricerca di OpenAI ha aggirato i blocchi su un portale governativo australiano per i dati sanitari, ha avuto accesso a file non pubblici e a giugno ha scritto file su un server interno, ha dichiarato giovedì il primo ministro Anthony Albanese.

Il governo ha avviato un’indagine forense e annunciato una revisione delle modalità con cui gestisce gli incidenti informatici legati all’IA.

Secondo Albanese, che ha criticato il ritardo, OpenAI non ha informato il governo australiano fino al 10 settembre, quasi tre mesi dopo l’incidente.

L’incidente alimenta le preoccupazioni sugli agenti autonomi di IA mentre leader tecnologici e governi discutono se rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati e i ricercatori scoprono attività di agenti che si estendono anche alle criptovalute.

L’agente di OpenAI «non ha accettato un no»

L’incidente australiano è iniziato il 18 giugno, quando un team di ricerca di OpenAI ha utilizzato un modello interno di IA per raccogliere dati pubblicamente disponibili sulla spesa per i medicinali, secondo Albanese.

Dopo essere stato bloccato ripetutamente, l’agente «non ha accettato un no come risposta» e ha ottenuto accesso non autorizzato ad altre aree del Medicare Statistics Reporting Portal. Il portale accessibile al pubblico contiene dati Medicare non sensibili, comprese statistiche sulla spesa pubblica, ha dichiarato il primo ministro.

«In questa fase non si ritiene che sia stato effettuato l’accesso a informazioni personali, ma le indagini sono in corso», ha dichiarato Albanese.

Le autorità stanno inoltre esaminando attività su altri tre siti web governativi, sebbene il primo ministro facente funzione Richard Marles abbia poi dichiarato che le interazioni su quei siti sembravano normali e riguardavano informazioni pubbliche.

OpenAI ha dichiarato che i suoi modelli hanno compiuto azioni non intenzionali durante una valutazione interna. Secondo una dichiarazione fornita ad ABC News, la sua revisione non ha rilevato prove dell’accesso a cartelle cliniche dei pazienti.

OpenAI non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Cointelegraph.

Parlando mercoledì al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il CEO di OpenAI Sam Altman ha chiesto «segnalazioni degli incidenti accurate e rapide». Ha inoltre avvertito che sistemi sempre più capaci e autonomi potrebbero «prendere decisioni che le persone non comprendono più o non controllano più».

Gli agenti di IA tentano operazioni in criptovalute sull’exchange Quidax

Separatamente, mercoledì, il laboratorio di ricerca senza scopo di lucro Transluce ha riferito di aver trovato segnali di attività di agenti di IA diretta contro l’exchange di criptovalute Quidax il 19 e 20 settembre.

Sulla base di 15 report pubblici del servizio di scansione web urlquery.net, i ricercatori hanno identificato tentativi ripetuti di effettuare operazioni, un tentativo di injection HTML e sondaggi dell’interfaccia di programmazione delle applicazioni di Quidax.

Gli ordini di trading non sono stati inviati, mentre i requisiti di autenticazione e Cloudflare hanno bloccato i sondaggi dell’API, ha dichiarato Transluce.

Transluce ha dichiarato che l’attività su Quidax utilizzava servizi e tecniche osservati in precedenti attività di agenti, alcune delle quali i ricercatori avevano collegato a uno sciame di OpenAI. Non ha attribuito a OpenAI i tentativi su Quidax.

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