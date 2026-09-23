Il più grande gestore patrimoniale al mondo, BlackRock, afferma che l’adozione diffusa dell’IA potrebbe rappresentare una fonte di domanda sottovalutata per gli asset digitali.

Nel suo più recente documento di ricerca, «The Machine-Native Economy», BlackRock ha affermato che la diffusione dell’IA e dei pagamenti da macchina a macchina potrebbe aumentare la domanda di blockchain e di altre infrastrutture di pagamento programmabili, comprese le stablecoin e altri asset on-chain. L’azienda vede inoltre una potenziale opportunità per gli asset digitali di sostenere il mercato della capacità di calcolo, consentendo di tokenizzare, negoziare e utilizzare come garanzia diritti sulla capacità computazionale.

«Nel loro insieme, questi sviluppi posizionano l’IA come catalizzatore strutturale per l’adozione degli asset digitali e gli asset digitali come potenziale facilitatore dell’economia dell’IA», hanno scritto Will Su, Robert Mitchnick, Jay Jacobs e William Helm di BlackRock. «Questa relazione rimane sottovalutata e potrebbe ampliare il ruolo degli asset digitali come infrastruttura fondamentale per un’economia digitale sempre più autonoma».

L’industria crypto sostiene da tempo il potenziale legame tra IA e asset digitali, ma la ricerca di BlackRock potrebbe portare questa tesi a un pubblico più ampio di investitori istituzionali.

L’IA potrebbe aumentare la necessità di infrastrutture di pagamento native per le macchine

Una delle argomentazioni di BlackRock è che la diffusione dell’IA agentica potrebbe aumentare la domanda di strumenti di pagamento nativi per le macchine.

Sebbene le infrastrutture di pagamento esistenti possano supportare un certo grado di automazione, la configurazione degli account, la gestione delle credenziali e l’autorizzazione potrebbero richiedere l’intervento umano. Nel frattempo, le commissioni dei commercianti possono rendere antieconomiche le transazioni di basso valore, mentre i tempi di regolamento e finalità potrebbero variare tra i diversi fornitori.

BlackRock ha affermato che le stablecoin, le criptovalute native e gli asset del mondo reale tokenizzati sono adatti alle transazioni ad alta frequenza, inferiori a un centesimo e da macchina a macchina, che avvengono 24/7.

«Diversi tipi di asset digitali potrebbero supportare il commercio agentico, ma è probabile che le stablecoin guidino l’uso transazionale», hanno affermato gli autori.

La capacità di calcolo potrebbe aprire un nuovo mercato per le crypto

Gli autori hanno affermato che esiste un’opportunità per gli asset digitali nel crescente mercato della capacità di calcolo, ovvero la potenza di elaborazione necessaria per addestrare e far funzionare i sistemi di IA.

Con l’aumento della domanda di IA, le aziende del settore potrebbero cercare di fissare i costi e i fornitori potrebbero cercare di gestire i rischi. I diritti su tale capacità potrebbero quindi essere rappresentati come token da trasferire, offrire come garanzia o negoziare.

«Questo potrebbe a sua volta ampliare la partecipazione degli investitori istituzionali e affermare la capacità di calcolo come una nuova opportunità per l’ecosistema più ampio degli asset digitali», hanno affermato gli autori. Hanno inoltre sostenuto che gli agenti di IA potrebbero utilizzare questi mercati per acquistare automaticamente le risorse necessarie.

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La tesi di BlackRock riecheggia le argomentazioni dei dirigenti del settore crypto. A luglio, il CEO di Coinbase Brian Armstrong ha respinto le richieste di una svolta delle crypto verso l’IA, sostenendo che gli agenti di IA potrebbero alimentare la domanda di servizi finanziari basati sulle crypto.

«Il fatto che l’IA sia un megatrend non toglie nulla alle crypto», ha scritto Armstrong, perché gli agenti di IA avranno bisogno di denaro programmabile anziché delle infrastrutture bancarie tradizionali. «Semmai, rende le crypto più importanti», ha aggiunto.

Le società crypto stanno già costruendo strumenti per supportare questa attività. Il protocollo x402 di Coinbase e il Machine Payments Protocol di Tempo sono stati entrambi progettati per consentire agli agenti di IA di pagare automaticamente i servizi online.

A maggio, Circle ha introdotto strumenti per wallet per agenti e pagamenti in USDC, mentre l’ Agent Payments Protocol di OKX è progettato per supportare pagamenti ricorrenti e accordi in cui i fondi sono custoditi in escrow e rilasciati dopo il completamento di un’attività.

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