L’amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, e quello di OpenAI, Sam Altman, dovrebbero informare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che esaminerà i rischi dell’IA e le loro implicazioni per la sicurezza internazionale.

L’amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, e quello di OpenAI, Sam Altman, dovrebbero informare mercoledì il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, mentre l’organo esamina i rischi dell’intelligenza artificiale e le loro implicazioni per la sicurezza internazionale.

Secondo CNBC, le Nazioni Unite hanno confermato la partecipazione di Altman e Amodei. Dovrebbero partecipare anche l’amministratore delegato di Hugging Face, Clément Delangue, e Yoshua Bengio, copresidente del Gruppo scientifico consultivo internazionale indipendente delle Nazioni Unite sull’IA.

Reuters ha riferito che la riunione del Consiglio di sicurezza esaminerà le crescenti preoccupazioni sull’impatto dell’IA sulla sicurezza internazionale. Secondo Reuters, le società cinesi di IA DeepSeek e Moonshot sono state invitate a rilasciare dichiarazioni durante la riunione. DeepSeek dovrebbe partecipare, anche se il suo fondatore Liang Wenfeng non prevede di essere presente, secondo quanto riferito da una fonte a conoscenza della questione.

Il Consiglio di sicurezza ha discusso formalmente per la prima volta dell’intelligenza artificiale nel 2023, ha riferito Reuters, mentre i governi iniziavano a esaminarne le implicazioni per la sicurezza.

La Francia convocherà mercoledì la riunione del Consiglio di sicurezza. Reuters ha riferito che la discussione si svolge in un contesto di crescenti preoccupazioni riguardo a sistemi di IA sempre più capaci e alla potenziale perdita del controllo umano.

Cointelegraph ha contattato Anthropic, OpenAI e l’ufficio del portavoce delle Nazioni Unite per ottenere conferme e commenti, ma non aveva ricevuto risposta prima della pubblicazione.

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