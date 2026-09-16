L'IA è stata un «net negative» per le criptovalute: il CEO di Phemex

Secondo Federico Variola, l'IA ha dirottato capitali dalle criptovalute e sta dando più potere agli attaccanti, mentre l'aumento dei costi della cybersecurity potrebbe spingere il settore verso una maggiore centralizzazione.

Il CEO di Phemex Federico Variola afferma che l'IA è stata un «net negative» per le criptovalute, nonostante l'exchange di criptovalute abbia annunciato una trasformazione incentrata sull'IA all'inizio di quest'anno.

Parlando a Chain Reaction di Cointelegraph, Variola ha affermato che l'IA ha dirottato capitali dal settore, dando al contempo più potere agli attaccanti e facendo aumentare i costi della cybersecurity per i team più piccoli — pressioni che rischiano di spingere le criptovalute verso una maggiore centralizzazione.

«È difficile essere ottimisti sull'IA nel settore delle criptovalute», ha affermato. «Da un lato, la liquidità è stata significativamente dirottata verso quel settore. Dall'altro, l'IA ha dato più potere a molti malintenzionati che hanno sfruttato i protocolli».

«È difficile immaginare un mondo in cui l'IA favorirà specificamente le criptovalute come settore, poiché molte delle soluzioni che vediamo in realtà incoraggiano una maggiore centralizzazione anziché una minore centralizzazione».

La valutazione di Variola offre una visione scettica dell'impatto dell'IA sulle criptovalute. Arriva inoltre dopo che il suo exchange di criptovalute ha annunciato una trasformazione basata sull'IA a febbraio, quando ha illustrato i piani per integrare la tecnologia nello sviluppo dei prodotti e nelle operazioni interne, sebbene le sue opinioni più recenti si siano concentrate sul settore delle criptovalute nel suo complesso.

L'IA aumenta la posta in gioco per la sicurezza delle criptovalute

L'opinione di Variola arriva inoltre mentre l'IA è stata collegata a recenti exploit nel settore delle criptovalute.

A luglio, gli attaccanti hanno sottratto circa 116 milioni di dollari in Bitcoin da oltre 5.200 indirizzi colpiti da una vulnerabilità nei wallet hardware Coldcard, che si ritiene ampiamente sia stata scoperta attraverso l'uso malevolo dell'IA.

Il CEO di Coinkite Rodolfo Novak ha avvertito all'epoca gli sviluppatori che la «sobria realtà» è che la revisione del codice assistita dall'IA può ora scoprire bug che superano le capacità degli esperti più esperti del settore.

«L'IA ha dato più potere a molti malintenzionati che hanno sfruttato i protocolli, tramite l'ingegneria sociale o… individuando vulnerabilità», ha affermato Variola, aggiungendo che i piccoli team che lavorano sui protocolli non potranno più operare senza un enorme budget per la cybersecurity.

Ha inoltre avvertito che le minacce legate all'IA potrebbero rendere meno attraenti l'autocustodia e la finanza decentralizzata.

«Man mano che l'IA diventa più pervasiva, sia che si tratti di dispositivi violati, ingegneria sociale o tutte queste strategie che danno potere agli autori delle minacce, la DeFi diventa molto meno attraente per un utente retail, perché bisogna preoccuparsi di così tante cose di cui prima non dovevi preoccuparti altrettanto».

D'altra parte, gli esperti di sicurezza hanno anche evidenziato il potenziale difensivo dell'IA. Ad aprile, Natalie Newson, investigatrice senior nel settore blockchain di CertiK, ha dichiarato a Cointelegraph che «l'IA può anche essere una delle più grandi difese», pur avvertendo che la tecnologia stava rendendo gli attacchi più sofisticati.

Nonostante la sua valutazione dell'impatto complessivo dell'IA, Variola ha affermato di vedere vantaggi pratici negli agenti di IA, in particolare per aiutare gli investitori a costruire un portafoglio o a prendere decisioni di trading migliori. Tuttavia, Variola ha affermato di non aspettarsi che gli agenti di IA sostituiscano completamente le decisioni di trading umane.

«Alla fine, spetterà comunque all'utente prendere la decisione finale. Quindi non penso che gli agenti sostituiranno mai l'azione di effettuare un'operazione».

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