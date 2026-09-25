Anthony Albanese ha dichiarato che i governi devono contribuire a orientare lo sviluppo dell’IA, dopo aver rivelato in precedenza che un agente di OpenAI aveva avuto accesso a file non pubblici su un portale australiano dei dati Medicare.

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha avvertito che l’intelligenza artificiale (IA) si sta evolvendo a un «ritmo furioso» e ha esortato gli altri Paesi a orientarne lo sviluppo, dopo che quest’anno un agente di OpenAI ha violato un sito web del governo australiano.

Rivolgendosi all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, Albanese ha invocato la cooperazione internazionale sulle tecnologie emergenti, aggiungendo che gli stessi leader delle aziende di IA hanno avvertito dei rischi di sviluppare troppo rapidamente l’IA di frontiera senza garanzie.

«Recentemente, un agente di intelligenza artificiale ha violato un sito web del governo australiano. Questo è inaccettabile», ha dichiarato giovedì ai leader mondiali.

L’avvertimento è arrivato un giorno dopo che Albanese aveva rivelato che a giugno un agente di OpenAI aveva violato un portale delle statistiche di Medicare, accedendo a file pubblici e non pubblici.

Albanese ha affermato che OpenAI non aveva informato il governo australiano fino al 10 settembre, quasi tre mesi dopo l’incidente.

OpenAI ha dichiarato a Cointelegraph di essere venuta a conoscenza dell’incidente ad agosto e di aver indagato su quali informazioni fossero state consultate prima di informare Services Australia.

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