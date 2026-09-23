BitMEX ha concluso tutte le operazioni di exchange alle 4:00 UTC di mercoledì, due mesi dopo che l’exchange di derivati crypto aveva annunciato l’intenzione di chiudere dopo oltre 11 anni di attività.

La piattaforma non consente più il trading o i depositi, ma gli utenti possono ancora accedere al proprio account e prelevare i saldi residui tramite il suo sito web, ha annunciato BitMEX in un post su X mercoledì.

Nell’ambito della graduale dismissione, BitMEX disabiliterà i prelievi tramite application programming interface (API) il 28 settembre, richiedendo agli utenti di effettuare i prelievi tramite la piattaforma web.

BitMEX ha dichiarato che i fondi degli utenti rimangono al sicuro e ha esortato i clienti a prelevare i saldi residui. La società ha ribadito che il suo proprietario e gestore, HDR Global Trading Limited, ha deciso di chiudere l’exchange dopo una revisione strategica dell’attività e del più ampio settore delle criptovalute, aggiungendo che la chiusura non era legata a questioni legali o normative.

BitMEX aveva originariamente annunciato la chiusura il 23 luglio, quando aveva dichiarato che avrebbe cessato i servizi di exchange il 23 settembre dopo oltre 11 anni di attività. La piattaforma, lanciata nel 2014, è diventata un importante luogo di scambio per i derivati crypto e ha contribuito a rendere popolari gli swap perpetui con una leva fino a 100 volte.

La chiusura arriva pochi giorni dopo che la massa fallimentare di Celsius ha citato in giudizio cinque società collegate a BitMEX, accusando le società di frode, manipolazione del mercato e liquidazioni indebite legate a 6.360 Bitcoin durante il crollo del mercato del marzo 2020. La massa fallimentare chiede Bitcoin che valevano quasi 490 milioni di dollari al momento della pubblicazione della notizia sulla causa.

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