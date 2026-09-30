Gli ETF su Ether hanno registrato martedì deflussi per 3 milioni di dollari dopo sette giorni di afflussi, in seguito a un deflusso di 8 milioni di dollari dai fondi su Zcash all’inizio della settimana.

Gli exchange-traded fund (ETF) spot statunitensi su Bitcoin hanno esteso a nove sessioni di trading consecutive la striscia di afflussi netti, mentre i fondi su Ether e Zcash sono passati ai deflussi.

Martedì gli ETF su Bitcoin hanno attirato 66,2 milioni di dollari, portando gli afflussi netti durante la striscia positiva a circa 3,1 miliardi di dollari, secondo i dati di SoSoValue. Gli afflussi netti da inizio anno sono saliti a circa 1 miliardo di dollari.

Tuttavia, alcuni fondi sulle altcoin hanno registrato un’inversione. Martedì gli ETF spot su Ether hanno interrotto la loro striscia di sette giorni registrando deflussi netti per circa 3 milioni di dollari. I fondi avevano attirato più di 851 milioni di dollari nelle sette sessioni, portando gli afflussi netti cumulativi a circa 14 miliardi di dollari.

All’inizio della settimana, gli ETF su Zcash hanno interrotto una striscia di sei giorni di afflussi dopo aver registrato lunedì deflussi netti per 8 milioni di dollari.

Al momento della pubblicazione, Bitcoin era scambiato a circa 83.567 dollari, in calo dello 0,4% nelle ultime 24 ore, secondo CoinGecko. Anche il sentiment del mercato crypto si è leggermente indebolito: l’indice Crypto Fear & Greed di Alternative.me è sceso a 71 da 73 del giorno precedente, pur rimanendo in territorio «Greed».

«L’aumento dei prezzi del greggio sta frenando gli asset che non generano rendimento, quindi il rally di Bitcoin ha subito una breve pausa», ha dichiarato a Cointelegraph Kyle Rodda, senior financial market analyst di Capital.com.

Rodda ha affermato che Bitcoin potrebbe incontrare difficoltà nel recuperare slancio rialzista finché persistono i rischi legati ai prezzi dell’energia, sebbene il quadro tecnico resti «piuttosto costruttivo».

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