L’autorità di vigilanza prevede che la prima fase del sistema sarà pienamente operativa nel 2027. A febbraio, l’ESMA aveva già reso noti i piani per una seconda fase. Il programma di lavoro di lunedì ha indicato che il sistema aggiungerà funzionalità analitiche ed estenderà i tipi di dati disponibili, con il lancio previsto per il quarto trimestre, previa approvazione del consiglio di amministrazione.
L’ESMA prevede inoltre di integrare la propria esperienza di vigilanza nella revisione del regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA) da parte della Commissione europea, attesa entro giugno 2027, e di prepararsi a qualsiasi proposta legislativa che potrebbe seguirne.
Correlato: BCE, banche centrali dell’UE chiedono modifiche al deposito bancario minimo previsto dal MiCA per le stablecoin