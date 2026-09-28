La SEC statunitense segue la CFTC nelle indicazioni dello staff sulle criptovalute

La Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha aggiornato le proprie politiche su come le leggi sui titoli si applicheranno a «determinati tipi di crypto asset e a determinate transazioni che coinvolgono crypto asset», dopo una mossa simile da parte dell’autorità federale di regolamentazione delle materie prime del Paese la scorsa settimana.

In un aggiornamento di venerdì alle domande frequenti della SEC pubblicate a marzo, l’agenzia ha dichiarato che l’ultima interpretazione delle proprie regole sulle criptovalute non era vincolante, non aveva «alcuna forza o efficacia giuridica, [non] modificava né emendava la legge applicabile e [non] creava obblighi nuovi o aggiuntivi per alcuna persona». Le FAQ si applicherebbero al modo in cui la SEC considera i prodotti di asset digitali rientranti nel test Howey per i contratti di investimento.

Secondo la SEC, gli emittenti di token potrebbero condurre programmi di riacquisto per i clienti a condizione che «un sistema crypto sia funzionale e non abbia una parte centrale» che non si qualificherebbe necessariamente come «una rappresentazione o una promessa di intraprendere sforzi manageriali essenziali», ovvero non un contratto di investimento ai sensi delle leggi federali sui titoli.

L’autorità di regolamentazione ha pubblicato indicazioni simili per le reti crypto, affermando che un sistema «funzionale, con servizi per proteggere, mantenere, migliorare o potenziare tale sistema o la sua funzionalità, o per facilitare gli effetti di rete» non soddisferebbe necessariamente il test Howey dell’agenzia. Secondo l’agenzia, anche i token che rappresentano ricevute di staking non sarebbero sempre classificati come titoli.

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Gli aggiornamenti della SEC hanno seguito una mossa simile da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense, che ha fornito indicazioni agli emittenti di token. Entrambe le agenzie hanno pubblicato le risposte dello staff pochi giorni dopo che il Senato non era riuscito ad approvare un disegno di legge sulla struttura del mercato crypto che molti si aspettavano avrebbe chiarito i ruoli delle due autorità di regolamentazione finanziaria nei confronti degli asset digitali. Il presidente della SEC Paul Atkins e il presidente della CFTC Michael Selig hanno rilasciato dichiarazioni indicando che le agenzie avrebbero affrontato la regolamentazione delle criptovalute in assenza di leggi approvate dal Congresso.

Il commissario della SEC lascia l’agenzia questa settimana

Dopo aver prestato servizio presso la SEC per otto anni, la commissaria Hester Peirce ha annunciato venerdì che aveva intenzione di dimettersi il 2 ottobre. L’ufficiale, conosciuta da molti nel settore come «Crypto Mom» per il suo sostegno a politiche favorevoli agli asset digitali, dovrebbe entrare a far parte della facoltà di legge della Regent University in Virginia come professoressa associata a novembre.

Con la partenza di Peirce, la leadership dell’autorità finanziaria ricadrà su Atkins e sul commissario Mark Uyeda. Entrambi sono commissari repubblicani di un organo bipartisan che normalmente è composto da cinque membri. A lunedì, il presidente statunitense Donald Trump non aveva annunciato potenziali sostituti per Peirce né per i due seggi democratici ancora vacanti della SEC.

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