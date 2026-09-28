La SFC e l’AFRC hanno firmato un nuovo memorandum d’intesa che estende la cooperazione in materia di informativa finanziaria, audit e conformità ai fornitori autorizzati di servizi di asset virtuali.

I regolatori di Hong Kong hanno esteso la loro cooperazione in materia di informativa finanziaria e audit alle società crypto autorizzate, nell’ambito di un nuovo memorandum d’intesa (MoU).

Lunedì, la Securities and Futures Commission (SFC) e l’Accounting and Financial Reporting Council (AFRC) hanno dichiarato che l’accordo estende la loro cooperazione normativa all’informativa finanziaria e sulla conformità fornita dai fornitori di servizi di asset virtuali autorizzati dalla SFC, dalle società autorizzate, dalle società di investimento a capitale variabile aperte registrate e dai fondi autorizzati.

Secondo la SFC, il MoU riguarda anche i relativi lavori di audit e assurance e stabilisce un quadro per la condivisione delle informazioni, il deferimento dei casi, l’assistenza reciproca e ispezioni e indagini coordinate. L’accordo sostituisce un MoU del 2021 firmato dalla SFC e dal Financial Reporting Council, rinominato AFRC nel 2022.

Il presidente della SFC, Kelvin Wong, ha affermato che la cooperazione ampliata avrebbe garantito una «supervisione più completa» su una gamma più ampia di entità e attività nel settore finanziario di Hong Kong.

L’accordo arriva mentre Hong Kong continua ad ampliare il proprio quadro normativo sugli asset digitali. A gennaio, i regolatori hanno delineato piani per nuove norme sui servizi di consulenza in materia di crypto, mentre la SFC ha anche introdotto quadri normativi per il finanziamento con margine di asset virtuali e i contratti perpetui.

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