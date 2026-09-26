La Corte d’Appello del 6° Circuito degli Stati Uniti si è pronunciata contro il mercato predittivo Kalshi, dando ragione a Ohio e Tennessee sulla regolamentazione dei contratti sugli eventi sportivi ai sensi delle leggi statali.

Il mercato predittivo Kalshi ha perso in appello dopo che un tribunale ha stabilito che Ohio e Tennessee possono regolamentare i contratti sugli eventi sportivi ai sensi delle rispettive leggi statali sul gioco d’azzardo.

Venerdì, la Corte d’appello del sesto circuito degli Stati Uniti ha emesso una sentenza contro Kalshi: un collegio di tre giudici si è pronunciato all’unanimità a favore di Ohio e Tennessee, stabilendo che il mercato predittivo non è riuscito a dimostrare che i suoi contratti sugli eventi sportivi siano “swap” soggetti alla giurisdizione della Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

La sentenza è arrivata dopo una conclusione simile della Corte d’appello del nono circuito il mese scorso, in contrasto con una decisione di aprile della Corte d’appello del terzo circuito, che aveva consentito alla società di operare nel New Jersey mentre prosegue il suo iter di appello.

La sentenza di aprile affermava che Kalshi aveva buone probabilità di successo nella sua argomentazione secondo cui la legge federale prevale sulle norme del New Jersey, ponendo le basi per un possibile caso davanti alla Corte Suprema.

Cointelegraph ha riferito mercoledì che un gruppo di legislatori statali aveva depositato una memoria amicus curiae presso la Corte Suprema, chiedendole di pronunciarsi sulla controversia tra Kalshi e le autorità statali per il gioco d’azzardo e di risolvere potenzialmente la questione se la giurisdizione sulle società di mercati predittivi spetti alle autorità statali o alle agenzie federali.

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