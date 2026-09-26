Le agenzie di regolamentazione statunitensi hanno mancato una scadenza per l’elaborazione delle norme prevista dal GENIUS Act, un anno dopo la firma della legge.

Il Board della Federal Reserve statunitense ha chiesto commenti pubblici su due proposte volte a istituire un quadro normativo per gli emittenti supervisionati di stablecoin di pagamento ai sensi del GENIUS Act.

La prima proposta imporrebbe agli emittenti di garantire integralmente le proprie stablecoin con attività di riserva, tra cui buoni del Tesoro a breve termine e altre attività liquide di alta qualità, secondo un comunicato diffuso dalla Fed giovedì. Standardizzerebbe inoltre i requisiti patrimoniali per affrontare i rischi di credito e operativi e stabilirebbe standard per la gestione del rischio.

La seconda proposta istituirebbe una procedura di richiesta per le banche che intendono emettere stablecoin di pagamento, imponendo loro di presentare piani aziendali e informazioni finanziarie. La proposta creerebbe inoltre una procedura per ricorsi, audizioni e decisioni definitive sulle richieste.

Il periodo per la presentazione dei commenti si concluderà 60 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register.

A luglio, Cointelegraph ha riferito che le agenzie di regolamentazione statunitensi avevano mancato una scadenza per l’elaborazione delle norme prevista dal GENIUS Act, un anno dopo la firma della legge.

Sebbene diverse agenzie di regolamentazione abbiano pubblicato proposte di norme e raccolto commenti pubblici durante l’anno precedente, prima della scadenza non erano state emanate norme definitive.

Il GENIUS Act ha istituito il primo quadro normativo federale completo per le stablecoin negli Stati Uniti. La legge è stata firmata dal presidente Donald Trump il 18 luglio 2025.

Rivista: gli exchange che segnalano all’IRS i guadagni in criptovalute trasformano le tasse in un incubo