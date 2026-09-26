La CFTC ha affermato che Cash FX effettuava un’attività minima di trading sul forex e si appropriava indebitamente della maggior parte dei fondi dei partecipanti.

La Commodity Futures Trading Commission ha dichiarato di aver avviato un'azione legale contro Cash FX Group e tre persone fisiche in una causa da 950 milioni di dollari relativa a investimenti in valuta estera e riguardante criptovalute.

Gli imputati sono Cash FX e il suo CEO Huascar Jose Lopez Castillo, del Brasile; The Conversion Pros e il suo CEO Ronald Pope, dell'Oregon; e Justin Halladay, della Florida.

La CFTC ha dichiarato che la sua denuncia è stata depositata venerdì presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della Florida. Secondo l'accusa, gli imputati gestivano uno schema Ponzi di marketing multilivello, sollecitando e accettando oltre 950 milioni di dollari con il presunto scopo di negoziare contratti valutari al dettaglio in un pool di materie prime.

L'agenzia ha sostenuto che gli imputati affermavano falsamente che i fondi del pool fossero gestiti da trader esperti, algoritmi proprietari e intelligenza artificiale (IA), promettendo rendimenti settimanali fino al 15%.

La CFTC ha sostenuto che Cash FX effettuava un'attività minima di trading sul forex e si appropriava indebitamente della maggior parte dei fondi dei partecipanti, utilizzando i nuovi contributi dei partecipanti per pagare profitti di trading fittizi e destinando milioni di dollari a ciascun imputato.

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Cash FX forniva inoltre ai partecipanti rendiconti contabili falsi; secondo la CFTC, questi ultimi hanno perso almeno 406 milioni di dollari.

“La Division of Enforcement ha continuato a rifocalizzarsi sulla sua missione principale di proteggere il pubblico da frodi e manipolazioni”, ha dichiarato il direttore della Division of Enforcement David I. Miller. “Questa azione fondamentale, e la massiccia frode a cui mira, riflettono il nostro impegno costante ad affrontare le frodi ovunque le troviamo.”

Cointelegraph ha riferito il 18 settembre che la CFTC aveva sottoposto alla Casa Bianca, per una revisione, una nuova proposta di regolamentazione riguardante le transazioni e i mercati degli asset crypto, mentre l'agenzia porta avanti il proprio approccio alla supervisione del settore degli asset digitali.

Sebbene i dettagli delle norme previste non siano stati resi noti, la presentazione è avvenuta pochi giorni dopo che il Senato non è riuscito a far avanzare il CLARITY Act, una legge volta a istituire un quadro normativo federale per i mercati crypto.