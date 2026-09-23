Le liquidazioni long su Bitcoin sono aumentate mentre BTC/USD è stato scambiato brevemente sotto gli 84.000 $, mentre l’analisi ha indicato un supporto chiave da mantenere.

Bitcoin (BTC) è stato respinto vicino agli 87.000 $ mercoledì, mentre i dati on-chain mostravano una domanda spot negativa.





Punti chiave:

Bitcoin ha subito una correzione sotto gli 84.000 $ intorno all’apertura di Wall Street di mercoledì, causando liquidazioni long per 280 milioni di dollari nell’arco di quattro ore.

L’analisi ha individuato negli 82.000 $ un supporto chiave da mantenere in caso di un’ulteriore rottura al ribasso.

La domanda spot cumulativa di Bitcoin è rimasta negativa su un arco temporale mobile di 30 giorni





Il prezzo di BTC scende verso gli 84.000 $, vicino al minimo da inizio settimana





I dati di TradingView hanno rilevato un secondo tentativo di superare gli 87.000 $, prima che BTC/USD scendesse verso minimi locali sotto gli 84.000 $ in prossimità dell’apertura di Wall Street.





Grafico BTC/USD a un’ora. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Questi livelli segnavano i limiti superiore e inferiore di un ristretto intervallo intraday. La liquidità è aumentata su entrambi i lati del prezzo spot, mentre i trader tentavano di forzare una rottura dell’intervallo laterale. I dati di CoinGlass hanno registrato liquidazioni per 280 milioni di dollari nelle quattro ore precedenti al momento della stesura.





Mappa delle liquidazioni di BTC. Fonte: CoinGlass





Commentando il panorama attuale, il trader e analista Rekt Capital ha indicato 82.000 $ come un livello che i rialzisti dovrebbero mantenere qualora la struttura su intervalli temporali brevi cedesse.





«Per una continuazione rialzista e per evitare di tornare nell’intervallo tra 60.000 e 80.000 $, Bitcoin dovrebbe rimanere al di sopra di circa 82.000 $, o almeno riuscire a ritestarlo, in occasione di qualsiasi futura flessione», ha scritto in un post su X.





Grafico settimanale di BTC/USD. Fonte: Rekt Capital su X.com





Come riportato da Cointelegraph, l'attuale intervallo ha implicazioni per alcuni gruppi di investitori. La base di costo aggregata degli exchange-traded fund (ETF) spot statunitensi su Bitcoin è appena inferiore a 86.000 dollari.





In precedenza, l'analisi aveva indicato i 90.000 dollari come la probabile prossima area di consolidamento per BTC/USD, a causa della maggiore probabilità di prese di profitto da parte dei trader.





La domanda spot mostra solo un modesto miglioramento





Nonostante abbia guadagnato oltre il 35% dalla settimana iniziata il 17 agosto, Bitcoin continua a faticare ad attirare domanda sul mercato spot.





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Nella sua ultima analisi, la piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant ha affermato che l'interesse era ancora in gran parte confinato ai mercati dei derivati.





«Il valore negativo della domanda spot di $BTC si è leggermente ridotto, mentre la domanda di futures continua ad aumentare. Anche la domanda totale mostra una lieve ripresa rispetto al giorno precedente», ha riferito in un post sul blog pubblicato quel giorno.





Un grafico allegato mostrava che la domanda spot apparente cumulativa su 30 giorni era pari a -180.000 BTC a martedì. I valori negativi riflettono un'offerta superiore alla domanda nel periodo di osservazione di 30 giorni.





«Sebbene la domanda totale rimanga in territorio negativo, la tendenza si sta spostando verso valori positivi. Se l'attuale slancio persiste, anche la domanda spot passerà in territorio positivo. Quel momento segnerà l'inizio di un rally più significativo», ha aggiunto CryptoQuant.





Domanda apparente spot vs. futures di Bitcoin (screenshot). Fonte: CryptoQuant



