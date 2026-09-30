Fonte: Cardano Foundation
La seconda applicazione crea checkpoint digitali per tracciare la produzione, il trasporto e l’utilizzo di Diesel R, il carburante diesel rinnovabile di Petrobras. La Cardano Foundation ha affermato che i dati potrebbero supportare la rendicontazione dello Scope 3, che copre le emissioni indirette lungo la catena del valore di un’azienda.
I progetti fanno parte di una collaborazione di ricerca e sviluppo in corso che è iniziata nel 2023 con la formazione dei dipendenti di Petrobras sulla blockchain e che nel 2025 si è ampliata alla ricerca nel settore energetico con i Ledger Labs della PUC-Rio. La Cardano Foundation non ha divulgato i volumi di carburante coperti dalle applicazioni né una tempistica per una più ampia implementazione.
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Shell ha inoltre utilizzato la blockchain per tracciare gli attributi ambientali associati al carburante sostenibile per l’aviazione tramite Avelia, una piattaforma Book-and-Claim lanciata nel 2022 che utilizza la blockchain per tracciare le dichiarazioni e impedire il doppio conteggio.
In un aggiornamento di settembre, Shell ha affermato che Avelia aveva contribuito all’immissione di oltre 84 milioni di galloni di SAF nella rete globale dei carburanti dal suo lancio nel 2022, con una conseguente riduzione di oltre 780.000 tonnellate di CO₂e fino a giugno 2026.
Più recentemente, l’australiana Viva Energy ha firmato un accordo con NoviqTech a gennaio per studiare sistemi digitali Book-and-Claim per il carburante sostenibile per l’ aviazione, compreso il modo in cui la blockchain potrebbe supportare la rendicontazione delle emissioni e tracciare le dichiarazioni ambientali.
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