Petrobras ha sviluppato due applicazioni basate su Cardano per tracciare le dichiarazioni di sostenibilità relative al carburante sostenibile per l’aviazione e al diesel rinnovabile nell’ambito di una collaborazione di ricerca in corso.

La compagnia petrolifera brasiliana controllata dallo Stato Petrobras ha sviluppato due applicazioni blockchain che utilizzano Cardano per tracciare i dati sulla sostenibilità relativi al carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) e al suo carburante diesel rinnovabile Diesel R.

Secondo un’ annuncio di mercoledì della Cardano Foundation, la prima applicazione, sviluppata insieme ai Ledger Labs della PUC-Rio, tokenizza gli attributi ambientali associati al SAF in token digitali progettati per impedire che la stessa dichiarazione venga utilizzata più di una volta.

L’applicazione utilizza un modello Book-and-Claim, che consente di separare il beneficio ambientale dal carburante fisico e di assegnarlo a una compagnia aerea, a un’azienda o a un passeggero anche se il SAF viene utilizzato altrove.

I token, noti come CS-SAF, contengono metadati allineati al Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). I passeggeri possono inoltre richiedere token CS-SAF tramite un’applicazione e ricevere un certificato collegato al loro viaggio e alla relativa dichiarazione ambientale.

Fonte: Cardano Foundation

La seconda applicazione crea checkpoint digitali per tracciare la produzione, il trasporto e l’utilizzo di Diesel R, il carburante diesel rinnovabile di Petrobras. La Cardano Foundation ha affermato che i dati potrebbero supportare la rendicontazione dello Scope 3, che copre le emissioni indirette lungo la catena del valore di un’azienda.

I progetti fanno parte di una collaborazione di ricerca e sviluppo in corso che è iniziata nel 2023 con la formazione dei dipendenti di Petrobras sulla blockchain e che nel 2025 si è ampliata alla ricerca nel settore energetico con i Ledger Labs della PUC-Rio. La Cardano Foundation non ha divulgato i volumi di carburante coperti dalle applicazioni né una tempistica per una più ampia implementazione.

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La blockchain trova impiego nel tracciamento del carburante sostenibile per l’aviazione

Shell ha inoltre utilizzato la blockchain per tracciare gli attributi ambientali associati al carburante sostenibile per l’aviazione tramite Avelia, una piattaforma Book-and-Claim lanciata nel 2022 che utilizza la blockchain per tracciare le dichiarazioni e impedire il doppio conteggio.

In un aggiornamento di settembre, Shell ha affermato che Avelia aveva contribuito all’immissione di oltre 84 milioni di galloni di SAF nella rete globale dei carburanti dal suo lancio nel 2022, con una conseguente riduzione di oltre 780.000 tonnellate di CO₂e fino a giugno 2026.

Più recentemente, l’australiana Viva Energy ha firmato un accordo con NoviqTech a gennaio per studiare sistemi digitali Book-and-Claim per il carburante sostenibile per l’ aviazione, compreso il modo in cui la blockchain potrebbe supportare la rendicontazione delle emissioni e tracciare le dichiarazioni ambientali.

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