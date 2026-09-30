L’economia crypto di Singapore è cresciuta del 55,4% fino a raggiungere i 284 miliardi di dollari, mentre l’attività sulle piattaforme istituzionali è aumentata del 94%; Filippine, Thailandia e Vietnam si sono distinti per i trasferimenti P2P di piccolo valore.

L’attività crypto di Singapore è aumentata del 55,4%, raggiungendo i 284 miliardi di dollari nell’anno terminato a giugno 2026, in controtendenza rispetto alla contrazione regionale e tornando a essere la più grande economia crypto dell’Asia centrale e meridionale e dell’Oceania (CSAO), secondo Chainalysis.

Gran parte della crescita è derivata dall’attività sulle piattaforme istituzionali, aumentata del 94% fino a raggiungere i 60 miliardi di dollari e concentrata tra un numero ristretto di market maker, società di trading over-the-counter e broker istituzionali. Chainalysis ha affermato che l’economia crypto più ampia dell’area CSAO si è contratta del 6,8% nello stesso periodo.

«La crescita dell’ecosistema delle piattaforme istituzionali di Singapore è stata molto concentrata e caratterizzata soprattutto da un’attività ad alto volume da parte delle piattaforme esistenti, anziché dall’ingresso dinamico di nuovi servizi», ha dichiarato Chainalysis a Cointelegraph.

I risultati arrivano mentre Singapore sta lavorando per inasprire la regolamentazione delle crypto, sostenendo al contempo la tokenizzazione, le stablecoin e il regolamento degli asset digitali.

Total crypto economic activity in CSAO. Source: Chainalysis

Nel 2025, la MAS ha imposto alle società crypto locali che servono clienti all'estero di ottenere una licenza o cessare l'attività, una misura che il CEO di StraitsX Tianwei Liu ha dichiarato aver ridotto l'attività speculativa, lasciando però più operatori istituzionali, tra cui banche e grandi aziende, a utilizzare la blockchain in produzione.

Nel frattempo, la MAS ha ampliato le iniziative di tokenizzazione e regolamento. Il suo programma BLOOM sostiene sperimentazioni che utilizzano stablecoin regolamentate e denaro bancario tokenizzato. Il 25 marzo, Ripple ha aderito all'iniziativa per testare il regolamento del commercio transfrontaliero utilizzando RLUSD.

Filippine, Thailandia e Vietnam trainano l'attività P2P di piccolo valore

Mentre Singapore si è distinta per l'attività istituzionale, Chainalysis ha rilevato una crescita dell'attività peer-to-peer (P2P) di piccolo valore nelle Filippine, in Thailandia e in Vietnam.

Durante il periodo analizzato, i tre Paesi hanno registrato complessivamente 5,4 milioni di trasferimenti P2P, sia domestici sia transfrontalieri, di valore inferiore a 10.000 dollari, pari al 14,4% del totale globale nonostante rappresentassero appena il 2,5% dell'economia crypto globale.

Più di quattro trasferimenti P2P domestici su cinque nei tre mercati erano inferiori a 1.000 dollari, con un valore medio di 618 dollari, rispetto ai 1.210 dollari nel resto del mondo.

Nelle Filippine, il Fondo monetario internazionale aveva precedentemente dichiarato che le autorità considerano l'uso delle criptovalute principalmente legato alle rimesse e agli investimenti, mentre i dati della Banca mondiale mostrano che nel 2025 le rimesse personali equivalevano all'8,5% del PIL.

A giugno, la testata vietnamita Tuoi Tre ha riferito che il trading P2P è diventato un importante canale di accesso alla valuta fiat, poiché il dong vietnamita non è ampiamente supportato nelle coppie di trading crypto dirette. A marzo, Reuters ha riferito che la maggior parte dei trader crypto in Vietnam fa affidamento su exchange esteri, rendendo i canali P2P un modo importante per consentire agli utenti di trasferire fondi tra i conti bancari locali e le criptovalute scambiate su tali piattaforme.

In Thailandia, la Securities and Exchange Commission del Paese ha dichiarato a settembre di aver osservato un aumento significativo del volume e del valore delle transazioni in stablecoin, in particolare USDT.

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Nel frattempo, l'uso transfrontaliero delle stablecoin è in aumento. Chainalysis ha affermato che l'attività transfrontaliera in stablecoin ha superato quella domestica in ogni mercato analizzato, con un'attività transfrontaliera nella regione 3,2 volte superiore a quella domestica.

«Le stablecoin rappresentano una quota crescente in tutti e tre i mercati. È plausibile che i fattori alla base di questa adozione siano legati alla facilità d'uso, alla velocità e ai bassi costi di trasferimento», ha dichiarato Chainalysis a Cointelegraph.

Thailandia e Vietnam hanno ospitato mercati domestici di stablecoin di dimensioni considerevoli, rispettivamente pari a 10,4 miliardi e 6,9 miliardi di dollari, mentre l'attività transfrontaliera in stablecoin era significativamente maggiore di quella domestica.

Nelle Filippine, Nichel Gaba, CEO e fondatore dell'exchange crypto PDAX, ha stimato che dal 5% al 10% delle rimesse in entrata vengono regolate utilizzando stablecoin, aggiungendo che le principali società di rimesse stanno portando avanti iniziative di regolamento tramite stablecoin nel Paese.

A luglio, la Bank of the Philippine Islands ha reso noti i piani per un progetto pilota di regolamento tramite stablecoin volto a ridurre i costi e i tempi di elaborazione dei pagamenti dall'estero destinati a freelance e lavoratori da remoto filippini.

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