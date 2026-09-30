Base ha attivato mercoledì il suo aggiornamento Cobalt, aggiungendo transazioni condizionali e nuovi controlli per gli emittenti di asset tokenizzati, mentre la rete layer-2 di Ethereum intensifica il suo ingresso nella finanza on-chain.

Cobalt, il terzo importante aggiornamento di Base, amplia lo standard per token B20 consentendo agli emittenti di applicare diversi controlli di conformità allo stesso asset. Per esempio, un emittente potrebbe richiedere ai destinatari di superare i controlli d’identità, qualificarsi come investitori accreditati e non comparire in un elenco di sanzioni.

Gli emittenti possono anche programmare modifiche per operazioni societarie come i frazionamenti azionari. L’aggiornamento modifica il numero di azioni visualizzato nei wallet e nelle app senza coniare o bruciare token né alterare il saldo sottostante.

Consente inoltre agli emittenti di attribuire ad amministratori autorizzati il potere di trasferire token dal wallet di un detentore senza l’approvazione di quest’ultimo e di allegare una nota pubblica al trasferimento. Base ha dichiarato che sono gli emittenti a decidere se abilitare la funzione e chi può utilizzarla. Base stessa non può avviare trasferimenti di questo tipo.

Le modifiche forniscono agli emittenti ulteriori strumenti di conformità e amministrativi necessari per portare i prodotti finanziari tradizionali on-chain.

Base’s Cobalt upgrade combines KYC and accreditation checks for token transfers. Fonte: Base

Cobalt introduce inoltre le Transazioni di validità, che consentono agli utenti di inviare transazioni idonee all’inclusione solo quando vengono soddisfatte condizioni on-chain specificate, offrendo ai trader un maggiore controllo sulla tempistica delle transazioni.

Un trader potrebbe inviare uno swap che diventa idoneo solo se un asset raggiunge un prezzo specificato prima di una determinata scadenza in blocchi. Base manterrebbe la transazione e valuterebbe le condizioni rispetto allo stato della chain man mano che viene costruito ciascun blocco. Base ha dichiarato che le transazioni inviate tramite il sistema possono rimanere private fino alla loro inclusione in un blocco.

Base concentra maggiormente l’attenzione sulla finanza tokenizzata

L’aggiornamento Cobalt si basa sulla recente spinta di Base verso la finanza tokenizzata. L’8 luglio, Base ha attivato B20 come standard nativo per i token per stablecoin, asset del mondo reale tokenizzati e altri token fungibili, consentendo agli emittenti di creare asset senza sviluppare contratti token personalizzati.

Il 16 luglio, il creatore di Base Jesse Pollak ha dichiarato che la rete aveva fatto una «scommessa sbagliata» concentrandosi sulle app per creator, contenuti e messaggistica e che era rimasta indietro in aree tra cui i mercati di previsione e i futures perpetui.

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Pollak ha dichiarato che le applicazioni finanziarie, tra cui trading e pagamenti, sarebbero diventate un obiettivo più importante mentre Base cercava di svilupparsi in una blockchain per la finanza globale.

Da allora, lo standard ha acquisito un caso d’uso di rilievo. Il 25 agosto, Coinbase ha lanciato azioni statunitensi tokenizzate su Base, emettendo token B20 che rappresentano azioni di Apple, Nvidia, Meta e Alphabet.

Base ha dichiarato che nei prossimi mesi prevede di ridurre i tempi di blocco da due secondi a 200 millisecondi, introdurre il supporto a livello di protocollo per le commissioni di transazione sponsorizzate e le transazioni raggruppate e adottare alcune delle modifiche tecniche previste dall’aggiornamento Glamsterdam di Ethereum.

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