Cobalt introduce inoltre le Transazioni di validità, che consentono agli utenti di inviare transazioni idonee all’inclusione solo quando vengono soddisfatte condizioni on-chain specificate, offrendo ai trader un maggiore controllo sulla tempistica delle transazioni.
Un trader potrebbe inviare uno swap che diventa idoneo solo se un asset raggiunge un prezzo specificato prima di una determinata scadenza in blocchi. Base manterrebbe la transazione e valuterebbe le condizioni rispetto allo stato della chain man mano che viene costruito ciascun blocco. Base ha dichiarato che le transazioni inviate tramite il sistema possono rimanere private fino alla loro inclusione in un blocco.
L’aggiornamento Cobalt si basa sulla recente spinta di Base verso la finanza tokenizzata. L’8 luglio, Base ha attivato B20 come standard nativo per i token per stablecoin, asset del mondo reale tokenizzati e altri token fungibili, consentendo agli emittenti di creare asset senza sviluppare contratti token personalizzati.
Il 16 luglio, il creatore di Base Jesse Pollak ha dichiarato che la rete aveva fatto una «scommessa sbagliata» concentrandosi sulle app per creator, contenuti e messaggistica e che era rimasta indietro in aree tra cui i mercati di previsione e i futures perpetui.
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Pollak ha dichiarato che le applicazioni finanziarie, tra cui trading e pagamenti, sarebbero diventate un obiettivo più importante mentre Base cercava di svilupparsi in una blockchain per la finanza globale.
Da allora, lo standard ha acquisito un caso d’uso di rilievo. Il 25 agosto, Coinbase ha lanciato azioni statunitensi tokenizzate su Base, emettendo token B20 che rappresentano azioni di Apple, Nvidia, Meta e Alphabet.
Base ha dichiarato che nei prossimi mesi prevede di ridurre i tempi di blocco da due secondi a 200 millisecondi, introdurre il supporto a livello di protocollo per le commissioni di transazione sponsorizzate e le transazioni raggruppate e adottare alcune delle modifiche tecniche previste dall’aggiornamento Glamsterdam di Ethereum.
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