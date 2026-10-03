Secondo quanto riferito venerdì dalla CNN e da altri media, che citano fonti non identificate, il presidente Donald Trump dovrebbe nominare Jay Clayton, direttore dell’intelligence nazionale degli Stati Uniti, nuovo zar dell’IA.

Cointelegraph ha riferito il 20 settembre che Trump intendeva creare una «AI Force», sul modello della Space Force, e nominare uno zar dell’intelligenza artificiale (IA). Il presidente ha pubblicato su Truth Social un messaggio in cui affermava che il suo nuovo progetto avrebbe gestito il settore dell’IA in rapida crescita senza introdurre regolamentazioni in grado di rallentare l’innovazione.

Le azioni di Trump hanno fatto seguito a diversi avvertimenti pubblici sui potenziali pericoli dell’IA.

Cointelegraph ha riferito il 12 settembre che Dario Amodei, CEO di Anthropic, aveva redatto una proposta in tre fasi per regolare il ritmo dello sviluppo dell’IA, che, se lasciato senza controllo, avrebbe potuto «superare la nostra capacità di comprendere e controllare questi sistemi».

Il dirigente di Anthropic chiede di rallentare lo sviluppo dell’IA fino a un ritmo più sicuro

Successivamente, Anthropic ha dichiarato di aver scelto Accenture come valutatore integrato incaricato di contribuire a moderare il ritmo dello sviluppo dell’IA, procedendo con il primo passo delineato nella proposta di Amodei, ha riferito Cointelegraph.

Il CEO di OpenAI Sam Altman e il CEO di SpaceX Elon Musk hanno accolto positivamente la proposta di Amodei, mentre il CEO di Nvidia Jensen Huang non lo ha fatto, sostenendo che una simile regolamentazione non fosse necessaria.

Martedì, Trump ha riunito alla Casa Bianca i vertici dell’IA e della tecnologia per firmare un impegno a «disciplinare autonomamente» i modelli e lo sviluppo dell’IA delle loro aziende, ha riferito Cointelegraph.

Clayton ha guidato la SEC durante il primo mandato di Trump

CBS News ha riferito per prima che Clayton era il candidato favorito per l’incarico legato all’IA. Tuttavia, un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato a CBS che qualsiasi annuncio in tal senso sarebbe arrivato direttamente dal presidente, liquidando le notizie come speculazioni.

Clayton ha guidato la Securities and Exchange Commission durante il primo mandato di Trump, ha ricoperto il ruolo di procuratore ad interim degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York e dovrebbe inoltre mantenere il suo attuale incarico di direttore dell’intelligence nazionale, hanno riferito le fonti alla CNN.

A luglio, il Senato ha confermato Clayton alla guida della comunità d’intelligence.

Interrogato sull’IA durante la sua audizione di conferma, Clayton ha affermato che la tecnologia è un «punto di svolta» e che «non è solo un’opportunità, ma anche una minaccia», secondo la CNN.

Lo zar delle criptovalute David Sacks sostiene che la minaccia dell’IA è orwelliana, non da Terminator

A marzo, Cointelegraph ha riferito che David Sacks, un venture capitalist diventato lo scorso anno funzionario speciale della Casa Bianca sotto Trump, aveva concluso un incarico di 130 giorni come zar delle criptovalute e dell’IA. Secondo le norme statunitensi, tali dipendenti governativi speciali sono limitati a 130 giorni di lavoro in un periodo di 12 mesi.

«Ora abbiamo esaurito quel periodo», ha dichiarato Sacks a Bloomberg a marzo, osservando che avrebbe continuato a formulare raccomandazioni politiche per un’ampia gamma di industrie tecnologiche in qualità di co-presidente del President’s Council of Advisors on Science and Technology

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