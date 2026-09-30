Binance Pay permette ai visitatori di spendere USDT presso gli esercenti PayPay in Giappone

A partire da mercoledì, Binance Pay consentirà agli utenti idonei dall’estero in visita in Giappone di spendere Tether USDt (USDT) presso la stragrande maggioranza degli esercenti supportati da PayPay.

Il servizio opererà tramite HIVEX, un’infrastruttura di interoperabilità dei pagamenti che collega i servizi di pagamento esteri con codici QR agli esercenti supportati da PayPay in Giappone. Gli esercenti continueranno a ricevere il regolamento in yen.

Binance ha dichiarato a Cointelegraph di essere il primo servizio di pagamento in criptovalute ad accedere agli esercenti supportati da PayPay tramite HIVEX. Secondo quanto dichiarato, gli esercenti non dovranno aderire separatamente.

PayPay è un servizio giapponese di pagamento senza contanti accettato in milioni di punti vendita in tutto il Paese, comprese grandi catene, piccoli rivenditori, distributori automatici, taxi e trasporti pubblici. Esso elenca altri nove servizi di pagamento esteri supportati tramite HIVEX, principalmente dalla Cina, da Hong Kong e da Taiwan.

Il Giappone ha accolto un numero record di 42,7 milioni di visitatori internazionali nel 2025, secondo l’Agenzia del turismo giapponese. Nell’ultima classifica globale comparabile, basata sui dati del 2024, si è classificato al nono posto nel mondo e al primo in Asia.

Il Paese ha registrato 3,1 milioni di arrivi di visitatori ad agosto, in calo del 9,6% rispetto all’anno precedente, portando il totale dei primi otto mesi del 2026 a 27,6 milioni, in calo del 2,7%, secondo l’Organizzazione nazionale del turismo giapponese.

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