CertiK ha registrato perdite per circa 769 milioni di dollari in 99 incidenti di sicurezza a settembre. Circa 273 milioni di dollari sono stati congelati o restituiti, lasciando perdite rettificate di 495,3 milioni di dollari. In 58 incidenti, gli exploit hanno rappresentato 734 milioni di dollari, ovvero quasi il 96% delle perdite del mese.
Bitget ha rilevato trasferimenti non autorizzati da alcuni dei suoi hot wallet il 24 settembre e ha sospeso i prelievi. La società ha dichiarato che gli aggressori hanno sfruttato una vulnerabilità in un prodotto di sicurezza di terze parti per ottenere credenziali interne e falsificare i comandi di prelievo.
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