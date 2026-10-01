Le perdite derivanti dagli incidenti di sicurezza nel settore delle criptovalute sono salite a 1,26 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2026, trainate in gran parte dall’hack da 387,5 milioni di dollari dell’exchange di criptovalute Bitget.

Le perdite sono aumentate del 53,9% rispetto agli 819,4 milioni di dollari del secondo trimestre, mentre il numero di incidenti di sicurezza è cresciuto di circa il 13%, passando da 219 a 247, secondo i dati della società di sicurezza blockchain CertiK.

L’hack di Bitget ha rappresentato circa il 31% delle perdite del terzo trimestre, diventando l’incidente più grande mai registrato nel trimestre secondo la metodologia di CertiK. L’ exploit da 319 milioni di dollari di Liquid Network del 6 settembre si è classificato al secondo posto, seguito da Tectonic, con 120 milioni di dollari, e dal furto da 112,7 milioni di dollari ai danni di Coldcard.

Largest crypto industry incidents in Q3 2026 tracked by CertiK. Source: CertiK

CertiK ha registrato perdite per circa 769 milioni di dollari in 99 incidenti di sicurezza a settembre. Circa 273 milioni di dollari sono stati congelati o restituiti, lasciando perdite rettificate di 495,3 milioni di dollari. In 58 incidenti, gli exploit hanno rappresentato 734 milioni di dollari, ovvero quasi il 96% delle perdite del mese.

Bitget ha rilevato trasferimenti non autorizzati da alcuni dei suoi hot wallet il 24 settembre e ha sospeso i prelievi. La società ha dichiarato che gli aggressori hanno sfruttato una vulnerabilità in un prodotto di sicurezza di terze parti per ottenere credenziali interne e falsificare i comandi di prelievo.

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