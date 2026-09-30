La CEO di Bitget Gracy Chen ha dichiarato che un fondo di protezione creato dalla società nel 2022 ha «assorbito l’impatto finanziario dell’incidente» che ha causato perdite agli utenti per 388 milioni di dollari.

Il CEO dell’exchange di criptovalute Bitget ha riferito di un graduale ritorno alla normalità operativa in seguito a una violazione della sicurezza che ha causato la perdita di 388 milioni di dollari di fondi degli utenti.

In un post pubblicato mercoledì su X, la CEO di Bitget Gracy Chen ha dichiarato che i prelievi per tutti i token sarebbero ripresi venerdì e che l’exchange aveva già ripristinato l’accesso degli utenti a Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e USDt (USDT). Nell’ambito degli sforzi di recupero, anche il «Protection Fund» di Bitget ha raggiunto i 309 milioni di dollari.

Il fondo, inizialmente istituito da Bitget nel gennaio 2022 con 5.500 BTC, era destinato a rimborsare le potenziali perdite degli utenti che «non fossero il risultato di una condotta scorretta da parte dell’utente o della piattaforma stessa», presumibilmente includendo alcune violazioni della sicurezza. Secondo la società, i fondi erano disponibili «per essere utilizzati immediatamente ogni volta che se ne fosse presentata la necessità».

«Il Protection Fund è stato creato per momenti come questo e ha assorbito l’impatto finanziario dell’incidente», ha dichiarato Chen.

Secondo Chen, che questa settimana ha parlato con Cointelegraph, Bitget non aveva ancora escluso determinate parti che potrebbero essere state responsabili dell’attacco da 388 milioni di dollari, inclusa la possibilità di un’operazione interna o di hacker nordcoreani. La società ha lanciato un programma di ricompense in risposta all’incidente, offrendo il 5% dei fondi congelati e il 5% di eventuali fondi recuperati.

Mercoledì, l’investigatore della blockchain ZachXBT ha riferito che i wallet collegati all’hack di Bitget avevano trasferito circa 3,8 milioni di dollari in Zcash (ZEC) nel pool Ironwood della rete. Le transazioni rappresentavano circa il 14% dei 18.917 ZEC rubati nell’attacco.

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