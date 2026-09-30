AllUnity lancia una nuova stablecoin ancorata al dollaro statunitense, ampliando la propria gamma di asset digitali mentre i token ancorati al dollaro continuano a dominare il mercato globale delle stablecoin.

Il nuovo token, USDAU, manterrà un ancoraggio di 1:1 al dollaro statunitense attraverso riserve segregate e sarà lanciato su Ethereum, Solana, Base, Tempo, Arc e Polygon, ha dichiarato AllUnity in un annuncio di mercoledì condiviso con Cointelegraph.

AllUnity, regolamentata ai sensi del regolamento dell’Unione europea sui mercati delle cripto-attività (MiCA), emette già stablecoin EURAU garantita dall’euro, CHFAU garantita dal franco svizzero e SEKAU garantita dalla corona svedese. CoinGecko stima la capitalizzazione di mercato di EURAU a circa 400.000 dollari e quella di CHFAU a circa 45 milioni di dollari.

Il lancio arriva mentre i responsabili politici europei discutono delle implicazioni del predominio delle stablecoin in dollari. I token ancorati al dollaro statunitense rappresentano oltre il 99% del mercato globale delle stablecoin, valutato in base alla capitalizzazione a circa 291 miliardi di dollari, secondo CoinGecko.

A giugno, la Banca centrale europea ha avvertito che un maggiore utilizzo nella finanza europea tokenizzata potrebbe rafforzare la dipendenza dal dollaro e indebolire il ruolo dell’euro.

Il CEO di AllUnity Alexander Höptner ha respinto l’idea che il dollaro in sé sia la principale preoccupazione.

«La preoccupazione dell’Europa non riguarda il dollaro, ma la liquidità in dollari che fluisce attraverso emittenti offshore privi di un supervisore europeo, di diritti di rimborso opponibili e di visibilità sulle proprie riserve», ha dichiarato Höptner a Cointelegraph.

Ha affermato che USDAU porta la liquidità in dollari all’interno del perimetro normativo europeo, offrendo al contempo alle aziende europee accesso ai dollari per il commercio globale e i pagamenti transfrontalieri.

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