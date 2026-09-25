Bitget chiarisce che la violazione della sicurezza ha coinvolto asset per 388 milioni di dollari

La violazione di Bitget annunciata giovedì ha coinvolto circa 35 milioni di dollari in più rispetto a quanto riportato in precedenza, secondo un’analisi degli asset su Zcash e TRON.

L’exchange di criptovalute Bitget ha pubblicato giovedì un rapporto aggiornato sulla violazione della sicurezza, chiarendo che erano stati coinvolti asset per circa 388 milioni di dollari, e non per 352 milioni di dollari come riportato in precedenza.

In un aggiornamento di venerdì, Bitget ha dichiarato che avrebbe continuato a sospendere i prelievi dopo la violazione della sicurezza e che la società aveva lanciato un programma di ricompense per incentivare il congelamento o il recupero degli asset. L’exchange ha confermato che «387,5 milioni di dollari sono stati trasferiti a indirizzi controllati dagli aggressori», sulla base del tracciamento on-chain — circa 35 milioni di dollari in più rispetto a quanto riportato giovedì.

«La cifra rivista riflette una contabilizzazione più completa dei trasferimenti avvenuti durante l’incidente e include asset coinvolti su Zcash e TRON che non erano compresi nella stima iniziale», ha dichiarato Bitget. «Non riflette ulteriori trasferimenti non autorizzati. L’incidente resta circoscritto e non sono possibili ulteriori trasferimenti non autorizzati.»

Secondo Bitget, l’incidente ha coinvolto indirizzi sulle reti Ethereum Virtual Machine (EVM), sull’XRP Ledger, su Zcash e su TRON. Tra gli asset rubati figuravano XRP, Ether (ETH), USDt (USDT) di Tether, Zcash (ZEC), USDC, USDT0, XAUt, BNB, AVAX e TRX. Il rapporto di aggiornamento non ha affrontato i commenti rilasciati giovedì dalla CEO Gracy Chen, ipotizzando che un gruppo di hacker nordcoreano potesse essere responsabile dell’attacco.

Anche dopo l’aggiornamento sugli asset trasferiti a indirizzi controllati dagli hacker, la violazione della sicurezza di Bitget resta una delle più grandi a colpire il settore. Nel febbraio 2025, gli hacker hanno rubato Ether per un valore di circa 1,5 miliardi di dollari da Bybit.

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