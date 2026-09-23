La dirigente del settore crypto e fondatrice di Dystopia Labs aveva precedentemente ricoperto ruoli dirigenziali presso Stellar e Solana prima di entrare nella società di venture capital Hack VC.

Hsin-Ju Chuang, ex partner della società di venture capital crypto Hack VC, è morta all’età di 37 anni, secondo lo sceriffo-coroner della contea di San Bernardino.

Gli agenti della California Highway Patrol sono intervenuti sull’Interstate 15 in direzione sud, a sud di Field Road, il 24 agosto, dove Chuang è stata dichiarata morta sul posto. Le autorità non hanno reso pubblica la causa della morte. Cointelegraph ha contattato la California Highway Patrol per ottenere ulteriori informazioni, ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

Secondo il suo profilo LinkedIn, Chuang ha fondato Dystopia Labs e in precedenza ha ricoperto il ruolo di responsabile della crescita presso Stellar e Solana. È entrata in Hack VC come venture partner nel 2021, prima di diventare partner e responsabile della piattaforma nel 2025.

Il cofondatore e managing partner di Hack VC Alexander Pack ha dichiarato mercoledì che la società era “scioccata e addolorata” per la morte di Chuang e ha espresso le proprie condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e alle altre persone a lei vicine.

Pack ha dichiarato che la società non parlava direttamente con Chuang da oltre 10 mesi e non era a conoscenza delle circostanze della sua morte. “Non abbiamo ulteriori informazioni e desideriamo soltanto chiedere a tutti di rispettare le persone che stanno vivendo il lutto”, ha aggiunto.

Prima della sua morte, Chuang aveva pubblicamente accusato Hack VC di averla maltrattata durante il periodo trascorso presso la società e aveva dichiarato di voler pubblicare prove a sostegno delle sue accuse.

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