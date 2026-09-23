Blockchain.com e la New York Stock Exchange hanno firmato un memorandum d’intesa per offrire agli utenti di Blockchain.com accesso ad azioni statunitensi quotate e fondi negoziati in borsa tokenizzati tramite la piattaforma di trading digitale pianificata da NYSE.

Secondo l’accordo proposto, Blockchain.com distribuirebbe azioni statunitensi ed ETF tokenizzati negoziati sul sistema di trading alternativo (ATS) digitale di NYSE, previa approvazione normativa. L’accordo estenderebbe l’offerta pianificata da NYSE di titoli tokenizzati alla base globale di clienti di Blockchain.com.

L’accordo comprende anche uno scambio di dati di mercato. ICE Data Services, società affiliata a NYSE, intende distribuire ai propri clienti i dati e le analisi sul mercato crypto di Blockchain.com, mentre Blockchain.com aggiungerebbe alla propria piattaforma determinati flussi di dati di mercato di ICE e NYSE.

Reid Noch, vicepresidente per la struttura del mercato azionario statunitense presso TD Securities, ha dichiarato a Cointelegraph che l’ATS tokenizzato pianificato da NYSE sembra essere «principalmente una strategia per intercettare il flusso degli investitori retail», richiamando il trading pianificato 24/7 e la funzionalità di richiesta di quotazione. Poiché le operazioni retail sono già prefinanziate, Noch ha affermato che il passaggio al regolamento istantaneo richiederebbe pochi cambiamenti agli attuali flussi operativi retail.

«Il principale elemento distintivo è il vero trading nel fine settimana», ha dichiarato Noch. «Questo potrebbe avere un impatto per i titoli a forte presenza retail o in occasione di eventi informativi episodici, in modo simile a quanto abbiamo osservato con i PERP sul petrolio tokenizzati durante l’inizio del conflitto con l’Iran, iniziato nel fine settimana.»

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Le borse si affrettano a entrare nel mercato delle azioni tokenizzate

«Le piattaforme crypto stanno diventando piattaforme multi-asset, mentre gli asset tradizionali adottano la struttura 24/7 e programmabile introdotta dalle crypto», ha dichiarato Tanay Ved, senior research associate presso Talos, società di tecnologia per asset digitali istituzionali, in commenti condivisi con Cointelegraph.

Questo cambiamento si sta manifestando nelle principali borse. Kraken offre xStocks e ha stretto una partnership con Nasdaq per un modello separato di azioni tokenizzate, mentre Binance, Coinbase e Robinhood hanno lanciato i propri approcci per portare le azioni on-chain.

Tuttavia, Ved ha affermato che i diversi approcci comportano compromessi tra proprietà e accessibilità:

I modelli di tokenizzazione si collocano lungo uno spettro che va dalle azioni native dell’emittente all’esposizione tramite custodia, fino ai derivati puri. Ognuno sacrifica la proprietà a favore dell’accessibilità. Non è ancora chiaro quale modello prevarrà, poiché siamo nelle fasi iniziali dell’adozione. Per le borse, l’opportunità consiste in una base di ricavi più diversificata e, per il mercato, il confine tra crypto e asset tradizionali continua a farsi più indistinto.

Nel frattempo, il mercato delle azioni tokenizzate si è espanso rapidamente. Il valore distribuito ha raggiunto 3,14 miliardi di dollari a mercoledì, in aumento di oltre il 18% negli ultimi 30 giorni, mentre il numero di detentori è cresciuto di quasi il 72%, arrivando a 3,87 milioni, secondo i dati di RWA.xyz.

Azioni tokenizzate. Fonte: RWA.xyz

La SEC apre la strada alle azioni tokenizzate

La partnership arriva inoltre meno di una settimana dopo che la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha introdotto un’«Innovation Exemption» quinquennale per alcune piattaforme di titoli tokenizzati.

In base all’esenzione, le piattaforme di titoli tokenizzati idonee possono utilizzare pool di liquidità permissioned gestiti da market maker automatizzati per facilitare il trading senza essere trattate come borse ai sensi dell’Exchange Act. Tra le condizioni, le piattaforme devono garantire che le azioni tokenizzate offrano gli stessi diritti e privilegi delle azioni tradizionali equivalenti.

Tali requisiti escludono alcuni prodotti esistenti dall’esenzione nella loro forma attuale, tra cui xStocks di Kraken e Stock Tokens di Robinhood, che forniscono esposizione alle azioni sottostanti ma non attribuiscono ai detentori gli stessi diritti degli azionisti convenzionali.

Tuttavia, la commissaria della SEC Hester Peirce ha affermato che, sebbene l’esenzione riguardi un modello specifico di titoli tokenizzati, lascia aperta la possibilità di altri approcci al di fuori del quadro.

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