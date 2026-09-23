Azioni tokenizzate. Fonte: RWA.xyz
La partnership arriva inoltre meno di una settimana dopo che la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha introdotto un’«Innovation Exemption» quinquennale per alcune piattaforme di titoli tokenizzati.
In base all’esenzione, le piattaforme di titoli tokenizzati idonee possono utilizzare pool di liquidità permissioned gestiti da market maker automatizzati per facilitare il trading senza essere trattate come borse ai sensi dell’Exchange Act. Tra le condizioni, le piattaforme devono garantire che le azioni tokenizzate offrano gli stessi diritti e privilegi delle azioni tradizionali equivalenti.
Tali requisiti escludono alcuni prodotti esistenti dall’esenzione nella loro forma attuale, tra cui xStocks di Kraken e Stock Tokens di Robinhood, che forniscono esposizione alle azioni sottostanti ma non attribuiscono ai detentori gli stessi diritti degli azionisti convenzionali.
Tuttavia, la commissaria della SEC Hester Peirce ha affermato che, sebbene l’esenzione riguardi un modello specifico di titoli tokenizzati, lascia aperta la possibilità di altri approcci al di fuori del quadro.
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